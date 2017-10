Les 10 fusillades les plus meurtrières aux États-Unis

La fusillade lors d'un festival de musique country à Las Vegas est la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, un pays où les violences par armes à feu sont quotidiennes. Retour sur les 10 tueries les plus mortelles des États-Unis.

1. Las Vegas, 1er octobre 2017

58 morts, 515 blessés

Un homme perché au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, à Las Vegas, a ouvert le feu à l’arme automatique sur une foule en contrebas qui assistait à un festival de musique country en plein air. Stephen Paddock, 64 ans, s'est vraisemblablement tué avant l'arrivée des forces de l'ordre dans sa chambre, selon le shérif de la ville.

2. Orlando, 12 juin 2016

50 morts, 53 blessés

Un citoyen américain d'origine afghane ouvre le feu dans une discothèque fréquentée par la communauté LGBT d’Orlando. Il est finalement tué par les policiers après un assaut pour délivrer des personnes qu’il tenait en otages. L’attaque a été revendiquée par le groupe armé État islamique.

3. Virginia Tech, 16 avril 2007

32 morts, 17 blessés

Cho Seugn-Hui, un étudiant d'origine sud-coréenne âgé de 23 ans, a tué 32 personnes avant de s'enlever la vie à l'institut universitaire Virginia Tech, à Blacksburg.

4. Newtown, Connecticut, 14 décembre 2012

27 morts, 2 blessés

Adam Lanza, 20 ans, a abattu 12 fillettes, 8 garçons et 6 adultes dans une école primaire de Newtown, avant de s'enlever la vie. Le tireur a également tué sa mère.

5. Killeen, Texas, 16 octobre 1991

22 morts, 27 blessés

George Hennard, 35 ans, a foncé dans un restaurant de Killeen avec sa voiture. Puis il a tué une à une ses victimes d'une balle dans la tête avant de se donner lui-même la mort. Avant de s'enlever la vie, il aurait lancé des injures envers les femmes.

6. Dans un cinéma d'Aurora, 20 juillet 2012

12 morts, 58 blessés

La projection du film de Batman The Dark Knight Rises s'est transformée en bain de sang dans un cinéma d'Aurora, en banlieue de Denver, au Colorado. James Holmes a ouvert le feu sur des spectateurs. Il a été arrêté et reconnu coupable de 12 meurtres. L'auteur de la tuerie a été condamné en août 2015 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération.

7. Fort Hood, Texas, 5 novembre 2009

13 morts, 32 blessés

Un psychiatre militaire d'origine palestinienne déclenche la plus grave fusillade à se produire dans une base militaire américaine, tuant 13 personnes et en blessant 42, avant d'être blessé et maîtrisé. Nidal Hasan a été déclaré coupable du meurtre de 12 militaires et 1 civil et a été condamné à la peine de mort par un tribunal militaire en 2013.

8. San Bernandino, Californie, 2 décembre 2015

14 morts, 22 blessés

Tashfeen Malik, 27 ans, et Syed Rizwan Farook, 28 ans, ont été abattus par la police après avoir tué 14 personnes et blessé 21 autres lors d'un déjeuner de Noël dans un centre pour personnes déficientes intellectuelles en Californie. Une importante quantité de munitions (4500 cartouches en plus des 1600 qui se trouvaient à l'intérieur de leur voiture) et 12 bombes artisanales ont également été découvertes à leur domicile.

9. École Columbine, Littleton, 20 avril 1999

13 morts, 24 blessés

Lors de ce massacre dans une école secondaire de Columbine, en 1999 au Colorado, deux jeunes, Eric Harris et Dylan Klebold, ont tué 12 de leurs camarades ainsi qu'un professeur avant de se donner la mort.

10. Binghamton, New York, 3 avril 2009

13 morts, 4 blessés

Jiverly Wong a tué 13 personnes et en a blessé 4 autres, dans un centre d'aide aux immigrants. Après avoir ouvert le feu sur les deux réceptionnistes – dont l'une a survécu et a appelé la police –, il est entré dans une salle de classe et a multiplié les coups de feu. Le tireur s'est ensuite enlevé la vie.