Les États-Unis désignent la Corée du Nord comme « État soutenant le terrorisme »

L'administration Trump a décidé de réinscrire la Corée du Nord sur la liste noire américaine des « États soutenant le terrorisme ». Pyongyang avait été retiré de cette liste en 2008 par l'ex-président George W. Bush.

« Aujourd'hui, les États-Unis désignent la Corée du Nord comme un État soutenant le terrorisme », a déclaré le président américain, Donald Trump, aux journalistes à la Maison-Blanche. « Ça aurait dû être fait il y a longtemps, il y a des années. »

« En plus de menacer le monde de dévastation nucléaire, la Corée du Nord a soutenu de manière répétée des actes de terrorisme international, dont des assassinats en territoire étranger », a-t-il poursuivi.

Cette décision ouvre la voie à l’imposition de nouvelles mesures de rétorsion de Washington à l’endroit de Pyongyang, a ajouté M. Trump, avant de préciser que le Trésor américain fera une annonce à ce sujet mardi.

« Le régime nord-coréen doit agir de façon légale. Il doit mettre un terme au programme illégal de développement de missiles nucléaires balistiques et cesser tout soutien au terrorisme international », a encore dit le président.

La référence à des « assassinats en territoire étranger » est sans contredit un rappel du meurtre de Kim Jong-nam, demi-frère du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, survenu en février dans un aéroport de la Malaisie.

Des débats au sein de l'administration

Selon Associated Press, la décision de remettre Pyongyang sur une liste noire a fait l’objet de débats au sein de l’administration Trump. Certains ont mis en doute la légalité de cette désignation.

Pour être inscrit sur la liste, un État doit avoir commis plus d’un geste pouvant être considéré comme « terroriste ». Or, si l’assassinat de Kim Jong-nam en Malaisie se qualifie clairement comme tel, la reconnaissance d’un second événement s’est avérée plus difficile.

Il semble en fait qu’il s’agisse de la mort d’Otto Warmbier, un jeune homme de 22 ans qui a rendu l'âme en juin dernier, quelques jours après avoir été rapatrié dans le coma de la Corée du Nord. Il avait été condamné en mars 2016 à 15 ans de travaux forcés pour « agissements contre l’État ».

Selon AP, tous les membres de l’administration n'étaient pas convaincus que la mort du jeune homme - « gravement torturé », selon ce qu’a dit M. Trump en septembre - pouvait se qualifier.

Dans ses remarques à la presse lundi, Donald Trump a affirmé avoir une pensée pour Otto Warmbier et pour tant d'autres qui ont été opprimés par la Corée du Nord, mais sans en dire davantage.

L’agence Reuters soutient pour sa part que des experts voient dans cette désignation un geste essentiellement symbolique, dans la mesure où la Corée du Nord est déjà lourdement frappée par diverses sanctions américaines.

Quatre pays inscrits

L'Iran, la Syrie et le Soudan sont les trois autres pays actuellement inscrits sur la liste des « États soutenant le terrorisme ».

Pyongyang a été inscrit sur cette liste en 1988 par le président George Bush père, après que le dernier régime stalinien de la planète eut été soupçonné d'avoir commandité un attentat à la bombe contre un avion sud-coréen qui avait fait 115 morts, en 1987.

George Bush fils l'avait retiré de la liste en 2008, pour favoriser des négociations sur le nucléaire qui ont finalement capoté.

Le président Barack Obama a quant à lui poursuivi une politique de « patience stratégique » à l'égard de la Corée du Nord.

Depuis qu'il assume le pouvoir, Donald Trump a plutôt décidé de revenir à la ligne dure face au régime de Kim Jong-un, avec lequel il a eu plusieurs échanges acerbes sur Twitter.

Cette décision a été prise après que Pyongyang se fut livré à plusieurs tests de missiles balistiques et à des essais nucléaires, en violation de résolutions adoptées par les Nations unies.