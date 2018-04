Les États-Unis ont frappé la Syrie

Les frappes américaines contre la Syrie sont « terminées », a indiqué vendredi soir le général américain Joe Dunford, précisant que les cibles avaient été choisies pour éviter de frapper les forces russes.

Tôt samedi, le ministère russe de la Défense a indiqué qu'aucun des missiles tirés n'était entré dans les secteurs de Tartous et de Hmeimim, bases navale et aérienne utilisées par les forces russes et protégées par des systèmes de missiles sol-air.

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a expliqué qu'il s'agissait de « frappes ponctuelles ». La suite dépendra de l'emploi ou non d'armes chimiques par le gouvernement syrien, a-t-il dit. La quantité de missiles Tomahawk lancés est comparable à celle des frappes menées l’année dernière en Syrie, a indiqué le Pentagone.

Dans une brève allocution télévisée en soirée, Donald Trump annonçait que des frappes militaires américaines coordonnées avec les forces armées françaises et britanniques étaient en cours en Syrie en réponse à l'attaque chimique menée le week-end dernier à Douma et imputée au régime syrien.

J'ai ordonné aux forces armées des États-Unis de lancer des frappes de précision contre des cibles associées aux capacités chimiques militaires du dictateur syrien Bachar Al-Assad. Donald Trump, président des États-Unis

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), basé à Londres et qui affirme s'appuyer sur des sources sur le terrain, a rapporté des frappes contre des bases militaires et des centres de recherche scientifique dans et autour de Damas avant l'aube.

Quelques minutes plus tard, le Pentagone a précisé que les cibles attaquées « étaient associées au programme d’armes chimiques du gouvernement syrien ». « Nous avons choisi les cibles qui vont réduire les risques pour les civils innocents », a-t-il indiqué.

La défense anti aérienne syrienne a abattu 13 missiles au sud de la capitale, a indiqué la télévision publique syrienne.

Des explosions ont illuminé le ciel au-dessus de la capitale syrienne pendant que le président américain s'adressait à la nation.

De son côté, la Russie nie la réussite de l’opération militaire américaine coordonnée avec ses alliés français et britanniques.

Selon le ministre russe de la Défense cité par l’agence de presse russe TASS, l’essentiel des tirs a été intercepté par la défense aérienne du gouvernement syrien.

« Plus de 100 missiles de croisière et missiles air-surface ont été tirés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l'air sur des objectifs syriens militaires et civils » a indiqué le ministère dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle RIA Novosti.

« Un nombre significatif » de ces missiles ont été abattus par la défense aérienne syrienne a précisé le communiqué.

Une violation du droit international, selon Damas

« L'agression tripartite contre la Syrie est une violation flagrante du droit international [...] et elle sera vouée à l'échec », a réagi le gouvernement syrien cité par l'agence officielle Sana.

Trump a précisé être prêt à poursuivre dans cette voie jusqu'à ce que le régime syrien cesse d'utiliser ses armes chimiques.

« Cette opération, a-t-il poursuivi, est la conséquence directe de l'incapacité de la Russie à empêcher l'utilisation des armes chimiques par le régime syrien. »

La Russie doit décider si elle poursuit le long de cette voie sombre ou si elle se joint aux nations civilisées. Donald Trump, président des États-Unis

Le président américain avait autorisé une première attaque contre la Syrie en avril 2017, en guise de représailles à une attaque au gaz sarin, encore une fois contre des civils.

Éviter que l'emploi des armes chimiques « se normalise », dit May

Confirmant avoir autorisé les forces britanniques à mener des frappes contre la Syrie, la première ministre britannique Theresa May a déclaré : « Nous ne pouvons pas permettre que l'emploi d'armes chimiques se ''normalise'', que ce soit en Syrie, dans les rues du Royaume-Uni ou partout ailleurs dans le monde ».

Selon le ministère britannique de la Défense, quatre avions de combat Tornado ont pris part aux frappes. Des missiles Shadow ont été utilisés contre un site militaire situé à 24 km à l'ouest de la ville de Homs et éloigné de tout groupement d'habitations de population civile, a précisé le ministère.

Employant presque les mêmes termes que la première ministre britannique, le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que « la ligne rouge fixée par la France en mai 2017 [en matière d'utilisation d'armes chimiques] a été franchie. »

Dans une courte vidéo diffusée dans la nuit sur le compte Twitter de l'Élysée, on peut voir le décollage de plusieurs avions de chasse Rafale d'une base non identifiée, avec pour légende : « Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. »

Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l’emploi d’armes chimiques, qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective. Emmanuel Macron, président français

« Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l’emploi d’armes chimiques », a précisé M. Marcon.