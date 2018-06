Les États-Unis se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Les États-Unis devraient annoncer mardi leur retrait du Conseil des droits de l'homme (CDH) de l'Organisation des Nations unies (ONU), soulevant dans la foulée des critiques des mouvements de défense des droits de la personne.

L'annonce de ce départ devrait intervenir en soirée à Washington, lors d'une allocution du secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

L'organisation de défense des droits de la personne Human Rights Watch s'est insurgée contre la décision.

« Le retrait de l'administration Trump est un triste reflet de sa politique unidimensionnelle en matière de droits de l'homme : comme le fait de défendre la critique des abus israéliens. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a joué un rôle important dans des pays comme la Corée du Nord, la Syrie, le Myanmar et le Sud-Soudan, mais tout ce dont Trump semble se soucier, c'est défendre Israël. », a déclaré Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch.

Oxfam America a aussi eu des mots très durs pour l’administration Trump.

L'administration Trump doit savoir que la paix, la sécurité et la prospérité internationales sont renforcées lorsque les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont respectés et protégés.

Abby Maxman, président d'Oxfam America