Il importe de conclure un « nouvel accord » avec l'Iran, ont affirmé mardi les présidents américain et français, Donald Trump et Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse commune à la Maison-Blanche. L'hôte de la rencontre en a profité pour lancer un avertissement à Téhéran.

Le président français a précisé que ce nouvel accord permettrait d'ajouter des éléments à l'accord sur le nucléaire iranien conclu avec Téhéran en 2015 par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et l’Allemagne.

Il a admis sans détour que M. Trump et lui ne voyaient pas les choses du même oeil à ce sujet. Mais il a dit croire qu'une nouvelle entente avec la République islamique permettrait de répondre aux inquiétudes du président américain.

On ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part, on construit un nouvel accord qui est plus large et qui permet de couvrir l'ensemble de nos préoccupations.

Emmanuel Macron, président de la France