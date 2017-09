Moscou dénonce les perquisitions prévues dans son consulat à San Francisco

La Russie estime que les États-Unis menacent la sécurité de ses ressortissants et ignorent l'immunité dont son personnel diplomatique est censé bénéficier par leur intention de mener des perquisitions dans son consulat à San Francisco.

L'administration du président américain Donald Trump a sommé Moscou de fermer ses bureaux dans la ville californienne pour samedi.

« Les services spéciaux américains ont l'intention de mener le 2 septembre une perquisition dans le consulat de San Francisco, y compris les appartements des employés qui vivent dans le bâtiment et bénéficient d'une immunité », résumait un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Il s'agit d'une intrusion dans un consulat et les logements de membres du personnel diplomatique. De plus, ils sont eux-mêmes jetés dehors pour ne pas gêner les agents du FBI. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie

De la fumée s’est échappée vendredi d'une cheminée du consulat russe à San Francisco, au point où les pompiers ont été appelés à s’y rendre. Ils ont cependant constaté qu’il ne s’agissait pas d’un incendie et ont quitté les lieux.

Un porte-parole des pompiers de San Francisco a dit à l'AFP que les employés du consulat étaient vraisemblablement en train de brûler certaines choses, laissant entendre qu’il pourrait s’agir de documents.

Le Kremlin a déploré une « escalade » des tensions « initiée » par l’administration Trump.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a néanmoins déclaré vendredi que Moscou se réservait le droit de riposter à son tour à la nouvelle mesure des États-Unis.

D’après M. Lavrov, le Congrès et l'establishment américains « tentent de lier les mains de l'administration Trump et d'inventer une prétendue ingérence russe, un lien entre lui et la Russie ». Il s’agit pour lui de manigances qui « remontent à l'administration Obama et qui visent à nuire aux relations russo-américaines et à ne pas permettre à Trump de les faire sortir de l'ornière ».

M. Lavrov a assuré être à la recherche d’un « compromis » avec Washington « basé sur le respect mutuel ».