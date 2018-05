Notre édition week-end

La liberté de presse toujours en recul dans le monde; la voiture électrique mise à l'épreuve; Les interactions entre les espèces bouleversées par les changements climatiques et le printemps 68 en 10 questions. Voici nos suggestions de lecture du week-end.

LA BATTERIE DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE MISE À L'ÉPREUVE

La voiture électrique gagne en popularité. Son coût se rapproche dorénavant des véhicules à essence et son autonomie monte en flèche grâce à l'amélioration des batteries au lithium-ion.

Mais avec cette énorme batterie chargée à bloc, la voiture électrique est-elle plus dangereuse que celle à essence en cas de collisions ou d'incendies? Le recyclage de la batterie est aussi un enjeu incontournable pour les conducteurs qui veulent vraiment rouler vert. Nous avons décortiqué la batterie au lithium-ion en attendant la prochaine révolution.

Par Tobie Lebel

DES DÉCHETS POUR CONTENIR DU PÉTROLE DÉVERSÉ DANS L'EAU

Des chercheurs australiens ont développé un produit à partir de déchets qui pourrait minimiser les impacts de déversements pétroliers dans les environnements aquatiques. Leur technologie s'annonce prometteuse et pourrait limiter les conséquences d'un désastre environnemental.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

DES ÉTUDIANTS DE MCGILL FRUSTRÉS PAR LA GESTION DES PLAINTES POUR INCONDUITES SEXUELLES

Devant ce qu'ils décrivent comme l'inaction de l'administration face à des « comportements abusifs » et à de la « violence sexuelle » sur le campus, des étudiants de McGill se mobilisent. Depuis quelques semaines, leurs demandes font des vagues et ont même été entendues par la ministre de l'Enseignement supérieur.

Par Djavan Habel-Thurton

LE PRINTEMPS 68 EN 10 QUESTIONS

Cette année, on célèbre les 50 ans de Mai 68. Mais saviez-vous que la légendaire contestation française s’inscrit dans un mouvement plus large?

LA LIBERTÉ DE PRESSE TOUJOURS EN RECUL DANS LE MONDE

Le monde devient de plus en plus hostile aux journalistes, soutient Reporters sans frontières (RSF) dans son plus récent classement sur la liberté de presse. État des lieux.

Par Ximena Sampson

ON VOUS RACONTE LA SEMAINE EN IMAGES

Des présidents qui affichent leurs affections mutuelles, le « père parfait » de l'Amérique reconnu coupable d'agressions sexuelles, un nouveau bébé royal et les deux Corées s'engagent à ramener la paix dans leur péninsule. Retour en images sur une semaine riche dans l'actualité internationale.

Par Alain Labelle

CYRIL RAMAPHOSA, DE SYNDICALISTE ET HOMME D'AFFAIRES À PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN

L'Afrique du Sud vit une grande transformation politique avec l'entrée en scène de Cyril Ramaphosa. Le nouveau président est méconnu chez nous, mais il a une longue feuille de route dans son pays. Et son parcours atypique suscite beaucoup d'espoirs. Portrait.

Par Sylvain Desjardins

DES CYCLES NATURELS BOULEVERSÉS PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L'interaction entre les espèces a connu des changements sans précédent dans les dernières décennies. Ces bouleversements, dont on ne mesure pas encore les conséquences, évoluent au rythme des changements climatiques.

Par Daniel Blanchette Pelletier

NOMADES DE LA MER GÉNÉTIQUEMENT ADAPTÉS À LA PLONGÉE

Pour la première fois, une étude suggère que l'humain pourrait être génétiquement adapté à la plongée en apnée. Certaines populations ayant des modes de vie radicalement différents détiendraient ainsi un patrimoine biologique unique.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

