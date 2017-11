« On reconnaît une Espagne unie. Point final », affirme le Canada

La déclaration d'indépendance faite vendredi matin par le Parlement catalan ne récolte pas le moindre appui dans le monde, et le gouvernement canadien s'inscrit dans ce mouvement.

« Nous reconnaissons une Espagne unie. C'est simple, c'est clair, c'est une [position] qui est très explicite. On reconnaît une Espagne unie. Point final », a tranché vendredi Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères.

Lors d'une mêlée de presse qui a duré moins de deux minutes, le bras droit de la ministre Chrystia Freeland n'a jamais même prononcé les mots Catalogne ou indépendance. L'expression « Espagne unie », en revanche, est revenue sept fois dans ses réponses.

« Le message qu’on a pour la Catalogne, pour l’Espagne : c’est le dialogue », a pour sa part commenté le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne. « Dans une démocratie, ces choses-là, ça se résout de façon pacifique. »

« C’est un enjeu qui concerne l’Espagne, alors je ne commenterai pas », a indiqué pour sa part le ministre des Transports, Marc Garneau, dont les commentaires rejoignaient ceux de beaucoup d'autres élus du parti.

« Je pense que la Constitution espagnole est très claire. Je ne crois pas que le Canada devrait reconnaître l'indépendance de la Catalogne », a pour sa part déclaré en mêlée de presse la députée libérale Alexandra Mendès, en reconnaissant qu'Ottawa se trouve dans « une situation diplomatique très délicate ».

La députée de Brossard-Saint-Lambert a toutefois tenu à préciser qu'elle ne cautionnait pas pour autant la réaction autoritaire du gouvernement espagnol. « Je ne suis pas du tout d'accord avec l'attitude de Madrid. Mais que l'indépendance de la Catalogne soit reconnue, ça, je suis contre ».

« Le Canada reconnaît une Espagne unie »

De son côté, Justin Trudeau a livré essentiellement le même message que le secrétaire parlementaire Andrew Leslie sur la déclaration d'indépendance.

« Le Canada reconnaît une Espagne unie, et c’est notre position », a dit le premier ministre canadien lors d’un point de presse vendredi après-midi à Saint-Bruno.

Je comprends qu’il y a beaucoup de questions internes à l’Espagne [...] sur cette question de la Catalogne, et nous espérons que ça se déroulera dans le respect de la loi, le respect de la Constitution espagnole, le respect des principes de droits internationaux et surtout dans la non-violence et les instincts démocratiques.

Justin Trudeau