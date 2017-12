Pékin et Moscou outrés par la stratégie de Trump sur la sécurité nationale

Piquées par la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis où elles sont dépeintes comme des forces hostiles à l'Amérique, la Chine et la Russie ont dénoncé mardi la « mentalité de guerre froide » et le « caractère impérialiste » de l'administration Trump.

Dans le document rendu public lundi par la Maison-Blanche qui dresse les nouvelles priorités du gouvernement américain en matière de sécurité nationale, la Chine et la Russie sont présentées comme des « puissances révisionnistes ». Des pays qui, selon les paroles du président Donald Trump, « essayent de remettre en cause l'influence, les valeurs et la richesse de l'Amérique ».

La réplique ne s’est pas fait attendre à Pékin, où le gouvernement chinois a demandé mardi à l’administration Trump de cesser d’interpréter à ses fins les intentions de la Chine.

Nous pressons les États-Unis d'arrêter de déformer volontairement les intentions stratégiques de la Chine et d'abandonner leurs concepts dépassés, comme leur mentalité de guerre froide. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

En ce qui a trait aux accusations de Washington voulant que la Chine tente de « supplanter les États-Unis » en volant des données américaines et en tentant de propager son « système autoritaire », Pékin s’est défendu de prospérer en « sacrifiant les intérêts des autres pays ».

En revanche, la porte-parole du gouvernement chinois, Hua Chunying, a renchéri en déclarant que Pékin ne renoncera jamais à ses droits et intérêts légitimes.

Washington redoute que Pékin ne tente d'établir, par la force s’il le faut, sa souveraineté en mer de Chine méridionale.

La Chine et les États-Unis sont engagés dans une importante bataille commerciale depuis que Washington a décrété des mesures sans précédent pour enquêter et imposer des droits de douane sur les produits fabriqués en Chine.

Le ton pour le moins coupant de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis à l'égard de la Chine tranche avec la convivialité qui a marqué la dernière rencontre entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, en novembre dernier. Donald Trump avait même louangé à plusieurs reprises le président de la Chine lors de cette visite.

Un retour à l'impérialisme, selon Moscou

La réaction fut sensiblement la même à Moscou, où le gouvernement du président Vladimir Poutine a rejeté les termes de la stratégie sécuritaire de Washington voulant que la Russie s’évertue à diviser les alliés des États-Unis.

Le caractère impérialiste de ce document est évident, tout comme le refus de renoncer à un monde unipolaire, un refus insistant. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

Selon Moscou, il est inacceptable que la Russie soit considérée comme une menace à la sécurité des États-Unis.

Or, dans sa stratégie de sécurité nationale, l’administration Trump reproche justement à la Russie de vouloir étendre de nouveau son emprise en Europe en invoquant notamment l’annexion de la Crimée et le soutien que le pays apporte aux séparatistes du Donbas, en Ukraine.

Le rapport sur la stratégie de sécurité nationale estime également que l'arsenal nucléaire russe constitue « la plus importante menace existentielle pour les États-Unis ».

Des liens troubles avec Moscou

En ce qui a trait aux relations entre l’administration Trump et la Russie, elles sont plus ambiguës : la justice américaine et notamment le procureur spécial Robert Mueller enquêtent activement sur des allégations de collusion entre des proches de M. Trump et Moscou lors de l'élection présidentielle de 2016.

Dans la stratégie de sécurité nationale qu'il a présentée lundi, le gouvernement américain entend agir autour de quatre axes principaux, soit protéger le territoire américain, promouvoir la prospérité américaine, faire usage de la force pour préserver la paix et faire progresser l'influence américaine dans le monde.

Autre nouveauté, les changements climatiques ne sont désormais plus considérés comme une « menace à la sécurité nationale ».