Porto Rico : retour vers l’inconnu après les ouragans

Des Portoricains reviennent chez eux sans savoir ce qui les attend après le passage de deux ouragans qui ont presque tout détruit sur leur passage. Radio-Canada était à bord de l'avion qui les ramenait sur leur île.

Un photoreportage de Marcel Calfat

Alberto Soto, 37 ans, est spécialiste en démolition à Baltimore. Il veut aller voir ce qui est advenu de sa famille, qui vit dans les montagnes de la région d’Adjuntas, à environ trois heures de San Juan. Il n'a toujours pas pu leur parler.

Un ami de San Juan lui dit que 85 % des maisons dans les montagnes ont été détruites et que le réseau routier demeure difficile. Alberto apporte de la nourriture et de l'argent comptant. Son patron a décidé d'assumer les coûts du voyage qui devrait durer trois ou quatre semaines.

La famille Almodovar vient de la région de Ponce. Elle a quitté Porto Rico deux jours avant le passage de l'ouragan Maria. Maria, 67 ans, dit que sa maison a été détruite et qu'elle a tout perdu. Marangely, 30 ans, se dit quant à elle plus chanceuse parce que sa demeure a résisté, mais l'eau est partout. Il n'y a pas d’électricité et aucune aide extérieure n’a atteint leur coin de pays.

Mike fêtera ses 49 ans à Porto Rico. « Ce n'est pas ce que j'avais prévu », dit-il en riant. Il charge son téléphone grâce à un panneau solaire portatif qu'il a placé sur le hublot. Il travaille pour le syndicat AFSCME, qui regroupe 1,5 million d'employés des États, des villes et des comtés aux États-Unis. Ils ont amassé environ 500 000 $ en collecte de fonds pour aider les habitants de l'île. Il se rend sur place pour voir comment distribuer cette aide.

Les sœurs Picart sont désespérées. Elles ont quitté Porto Rico début août pour des vacances en Pennsylvanie et n'ont pu retourner sur leur île natale. Elles n'ont reçu aucune nouvelle de leur famille. « Nous sommes doublement tristes », dit Carmen. Je les quitte alors que Luz retient à peine ses larmes.