Première rencontre de l’alliance militaire islamique contre le terrorisme

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a ouvert dimanche à Riyad la toute première réunion de l'alliance des nations musulmanes contre le terrorisme, vouée à empêcher les extrémistes de ternir l'image de l'Islam.

« Le plus grand danger de ce terrorisme et de cet extrémisme est qu’il entache la réputation de notre religion bien-aimée. Nous ne laisserons pas faire cela, a-t-il dit. Aujourd’hui, nous commençons notre quête contre le terrorisme. Nous continuerons à le combattre jusqu’à ce qu’il soit défait. »

Annoncée en décembre 2015 alors que le prince n’était encore que le ministre de la Défense saoudien, ce regroupement de pays musulmans d'Asie et d'Afrique contre le terrorisme compte aujourd’hui 40 pays membres et survient au moment où le groupe armé État islamique (EI), qui a motivé la création de l’alliance, a été expulsé d’Irak et a perdu sa capitale autoproclamée en Syrie.

Pour Mohammed ben Salmane, cette rencontre de ministres de la Défense a envoyé un « message fort » que les pays arabes travailleront ensemble pour se soutenir les uns les autres. Il a aussi souhaité une « coordination forte, excellente et spéciale » entre les membres de l’alliance.

« Notre réunion est très importante, car ces dernières années les organisations [terroristes] agissaient dans nos pays sans qu'il y ait de coordination [pour les contrer] », a dit le prince héritier saoudien.

Le commandement militaire de la coalition sera assuré par le général pakistanais Raheel Sharif à partir d’un quartier général à Riyad. Il souhaite « mobiliser et coordonner les ressources, faciliter les échanges d'informations et aider les pays membres à bâtir leurs propres capacités en matière de lutte contre le terrorisme ».

Cependant, l’alliance n’inclut pas l’Iran, l’Iraq et la Syrie. Il y a d’ailleurs des tensions dans les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, inquiète de l’influence iranienne dans la région. Les deux pays n’ont plus de liens diplomatiques depuis janvier 2006 et ne s’entendent pas sur plusieurs dossiers, notamment les camps à soutenir dans les conflits syriens et yéménites.

Aussi, bien que membre, le Qatar n’a envoyé aucun représentant à cette réunion d’un jour à Riyad en raison de différends diplomatiques entre Doha et quatre autres pays arabes, en premier lieu l’Arabie saoudite.