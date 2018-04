Charles, Harry ou William? Qui accédera au trône après le règne de la reine Élisabeth II et quelles règles encadrent cette succession? Voici un portrait de la famille royale britannique et, surtout, de ses principaux prétendants au trône.

Il faut d’abord savoir que l’ordre de succession au trône est régulé par la filiation, mais aussi par une loi parlementaire depuis 1689, moment auquel l’Angleterre a renoncé à la monarchie absolue au profit d’une monarchie parlementaire.

Plus récemment, la reine Élisabeth II a sanctionné l’Acte de succession à la Couronne de 2013, qui rompt avec le principe de préférence masculine pour prioriser celui de la primogéniture absolue. Cela signifie que l’aîné du monarque, fille ou garçon, hérite du trône à la mort ou l’abdication de celui-ci.

Cette réforme ne s’applique toutefois qu’aux enfants royaux nés après le 28 octobre 2011.

Pour avoir une meilleure idée de l’ordre de succession, voici les 10 principaux soupirants au trône britannique.

1. Charles, prince de Galles

Fils aîné de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, le prince Charles est le premier prétendant au trône. Né le 14 novembre 1948 à Londres, il a été nommé prince de Galles en 1958.Une rumeur laisse croire que le prince Charles aurait fait part de son désir de changer de nom s'il est appelé à régner, possiblement pour celui de George VII. Il semblerait que ce soit en raison du drôle d’héritage accolé à son nom actuel.

Parce que Charles Ier a été décapité en 1649 et que son fils le roi Charles II s’est exilé de son pays pendant près de 18 ans, ce prénom est depuis considéré comme maudit.

Officiellement, il semble toutefois qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. De tels changements ont été effectués à maintes reprises au cours de l'histoire.

Le mariage du prince Charles avec Diana Spencer, en 1981, a été marqué par de nombreuses histoires relatées dans les tabloïds. De leur union sont nés William et Harry.

Le couple s’est divorcé en 1996. Un an plus tard, Lady Di perdait la vie dans un tragique accident de la route à Paris.

La princesse Diana avait publiquement blâmé Camilla Shand, mariée au prince Charles depuis 2005, pour l’échec de leur union. Aujourd’hui, Camilla choisit de porter uniquement le titre de duchesse, préférant ne pas prendre le titre qui appartenait à Diana.

Ces allégations ainsi que toutes les questions de statut à la suite de son mariage avec Camilla Shand ont rendu le prince Charles plutôt impopulaire auprès des Britanniques.

Selon un sondage réalisé en 2010 par The People, 64 % des d’entre eux souhaitent que William et sa fiancée accèdent au trône, contre seulement 16 % pour Charles et Camilla. Cette tendance a été confirmée par plusieurs autres sondages, notamment du Sunday Times, du Daily Mail ainsi que du News of the World.

Pour que ce souhait se réalise, il faudrait que le prince Charles renonce à ses droits de son propre gré, mais il n’en a encore jamais manifesté l’intention.

2. William, duc de Cambridge

Né le 21 juin 1982 à Londres, le prince William est le fils aîné de Diana Spencer et de Charles, premier héritier du trône, ce qui le place deuxième en lice.

Il a fréquenté le Collège d’Eton et l’Université de St. Andrews avant de se joindre à l’Académie militaire Sandhurst. Catherine Middleton et lui se sont mariés le 29 avril 2011.

Née le 9 janvier 1982 à Reading en Angleterre, la duchesse de Cambridge est diplômée en histoire de l’art de l’Université de St. Andrews, où elle a rencontré William. Elle est issue d’une famille qui a fait fortune dans le commerce d’accessoires de fête.

Lors de leur voyage au Kenya en 2010, William offre à Kate la bague de fiançailles ayant appartenu à sa défunte mère, Lady Diana.

Leurs enfants sont les suivants dans l’ordre d’accession au trône, selon le principe de primogéniture absolue.

3. Le prince George de Cambridge

Fils aînés de William et Kate, le prince George est né le 22 juillet 2013. Il est le troisième dans l’ordre de succession, après son père et son grand-père.

La première grossesse de la duchesse a grandement attiré l’attention médiatique. Une semaine avant sa naissance, le Washington Post a parlé du prince George comme de « l’enfant le plus célèbre au monde ».

4. La princesse Charlotte de Cambridge

Fille de William et Kate, elle est née le 2 mai 2015 à Londres. Elle est quatrième dans l’ordre de succession au trône britannique.

5. Le troisième enfant de William et Kate

Il est né le 23 avril 2018. Ses parents ont simplement dévoilé qu’il s’agissait d’un garçon en bonne santé.

Selon la réforme sanctionnée par la reine en 2013, il est cinquième dans l’ordre de succession, le sexe masculin n’ayant plus préséance pour les enfants nés après octobre 2011. La princesse Charlotte conserve donc son quatrième rang malgré la naissance de ce frère cadet.

6. Harry, prince de Galles

Henry, plus connu sous le nom de Harry, il est né le 15 septembre 1984 à Londres. Il est le fils cadet du prince Charles et de la princesse Diana.

Durant sa jeunesse marquée par les scandales, il a suivi une formation d'officier à l'Académie royale militaire de Sandhurst. Il a participé à la guerre en Afghanistan en 2007 et 2008 en tant qu’officier de la cavalerie.

Il doit se marier le 19 mai prochain avec l’actrice américaine Meghan Markle. Si le couple a des enfants, ils succéderont à leur père dans l’ordre d’accession au trône.

7. Andrew, duc d’York

Frère cadet du prince Charles, Andrew est né le 19 février 1960. En 1979, il s’est enrôlé dans la marine royale et il a servi à bord du HMS Invincible lors de la guerre des Malouines.

Il s’est marié en 1986 avec Sarah Ferguson. À son arrivée au sein de la famille royale, elle était perçue comme un vent d’air frais, mais son mariage a rapidement mal tourné alors qu’il est devenu de notoriété publique qu’elle avait eu des aventures. Le couple s’est divorcé en 1996.

De cette union sont nées les princesses Beatrice et Eugenie, qui sont cousines de William et Harry.

8. Beatrice, princesse d’York

Née le 8 août 1988 à Londres, elle est la fille aînée d'Andrew, duc d'York. Elle est la première princesse d’York depuis sa grand-mère, la reine Élisabeth II. Elle a joué un rôle muet dans le film de Jean-Marc Vallée The Young Victoria.

Elle était la première femme en lice dans l’ordre de succession, jusqu’à la naissance de sa petite cousine, la princesse Charlotte.

Elle n’a pas de mission royale officielle, mais elle préside de nombreuses organisations de bienfaisances ou à vocation culturelle.

9. Eugenie, princesse d’York

Née le 23 mars 1990 à Londres, elle est la fille cadette d'Andrew, duc d'York. Elle a étudié l’histoire de l’art et la littérature anglaise.

Le 22 janvier dernier, elle a annoncé ses fiançailles avec Jack Brooksbank, avec qui elle est en couple depuis sept ans. Le mariage est prévu pour le 12 octobre prochain.

La princesse pourra garder son titre royal après son mariage, avec l'option de prendre également le nom de famille de son époux. Il n'est pas encore dit si ce dernier sera ou non anobli par la reine.

Si le couple a des enfants, ils succéderont à leur mère dans l’ordre d’accession au trône.

10. Edward, comte de Wessex

Né le 10 mars 1964 à Londres et marié à Sophie Rhys-Jones depuis 1999, il est le plus jeune fils de la reine Élisabeth II.

Le prince Edward a amorcé sa carrière en théâtre dans la compagnie d’Andrew Lloyd Webber. Il a ensuite fondé sa compagnie de production en 1993, avec laquelle il a produit un film sur l’entrée à l’université de son neveu William.

Il a eu deux enfants : James et Louise, qui sont respectivement 11e et 12e dans l’ordre de succession au trône. Après quoi vient le tour de la princesse Anne, seule fille d’Élisabeth II, et de sa descendance.

Elle est la dernière des quatre enfants de la reine en lice pour accéder au trône puisque la préséance du sexe masculin s’applique pour tous les membres de la famille royale nés avant 2011.