Raqqa libérée du joug du groupe armé État islamique

Après quatre mois de violents combats, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé mardi avoir repris le « contrôle total » de Raqqa, l'ex-capitale syrienne du califat instauré il y a trois ans par le groupe armé État islamique.

La chute de Raqqa aux mains de cette coalition de combattants kurdes et arabes survient quatre mois après celle de Mossoul, capitale irakienne de ce même califat établi par Abou Bakr Al-Bagdadi.

« Les opérations militaires ont pris fin à Raqqa, a déclaré à l’AFP le porte-parole des FDS, Talal Sello. Un communiqué officiel pour annoncer la « libération de la ville » sera publié plus tard aujourd’hui, a-t-il précisé.

Tout est fini à Raqqa. […] Il y a actuellement des opérations de ratissage pour éliminer les cellules dormantes, si on en trouve, et pour déminer la ville. Talal Sello, porte-parole des FDS

Les FDS ont annoncé la chute de la ville après avoir reconquis son stade municipal, transformé en prison, et un hôpital, qui servait aussi de centre de commandement pour l’organisation djihadiste.

Lundi, ils avaient annoncé la prise de contrôle du rond-point Al-Naïm, où l’EI exécutait opposants et traîtres allégués dans de grands spectacles sanglants.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats pour le contrôle de Raqqa ont coûté la vie à « 1130 civils, dont 270 enfants, et 2120 combattants » de l'EI et des FDS depuis le 5 juin.

Deir Ezzor, dernier bastion de l'EI en Syrie

Même si elle porte un dur coup à l'EI, la chute de Raqqa ne signifie pas pour autant que l'organisation est complètement battue.

Ces derniers jours, 275 djihadistes ont pu être évacués de la ville, en même temps que les derniers civils pris pris au piège, en vertu d'un accord négocié par des responsables locaux et des chefs tribaux.

Les derniers combattants retranchés dans le stade municipal de Raqqa auraient donc tous été des combattants étrangers. La coalition internationale dirigée par les États-Unis avait assuré que ces derniers ne seraient pas autorisés à quitter la ville.

La dernière chose que nous voulons, c'est que les combattants étrangers soient libérés et qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine et causer plus de terreur. Déclaration faite dimanche par le colonel américain Ryan Dillon, porte-parole de la coalition internationale

Après ces nombreux revers militaires des derniers mois, le groupe armé État islamique ne contrôle plus que quelques poches dans le centre de la Syrie, notamment dans la province de Hama ou dans le désert de Homs. Il est également présent, en nombre restreint, dans la périphérie sud de Damas.

Son dernier bastion est désormais la province de Deir Ezzor, dans l'est du pays, qui est toutefois prise en étau par des offensives distinctes menées par l'armée syrienne et les FDS. En moins de deux mois, l'EI a perdu la moitié du territoire qu'il contrôlait dans le secteur.

En Irak, l'EI ne contrôle plus que deux villes dans l'ouest désertique.

L'EI a perdu 90 % des territoires conquis, selon la coalition

Selon la coalition internationale, le groupe armé État islamique (EI) a perdu près de 90% des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Irak et en Syrie.

« Les efforts conjoints de la coalition et de ses forces partenaires ont permis de reprendre plus de 93 790 km carrés de territoire -soit plus de 87 % du territoire saisi par Daech en 2014 », a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

La coalition estime tout de même qu'« entre 3000 et 7000 terroristes [de l'EI] continuent de se battre en Irak et en Syrie ».

Ces estimations ont été faites à l'occasion du troisième anniversaire de la création de la coalition par l'ex-président américain Barack Obama. Ce dernier avait notamment décidé d'intervenir pour stopper les exactions contre la minorité irakienne yézidie, persécutée par les djihadistes dans le nord de l'Irak.

Depuis qu'elle a été mise sur pied, cette coalition, dont fait partie le Canada, a effectué des milliers de frappes aériennes dans les deux pays.