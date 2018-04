Toronto s'ajoute à la longue liste des villes visées par une attaque au véhicule-bélier

Le mode opératoire n'est pas nouveau, mais il séduit plus que jamais ceux qui veulent semer la terreur à travers le monde. Lancer sa voiture ou son camion à toute allure sur une foule semble pour eux la méthode la plus simple pour faire un maximum de victimes.

Si le véhicule-bélier a dans un premier temps servi aux cambrioleurs, qui projetaient leur véhicule contre les établissements qu’ils souhaitent dérober dans les années 30, voilà qu’il devient une arme pour les terroristes d’aujourd’hui.

La dernière attaque en lice, celle de Toronto, n'a cependant, à première vue, aucun lien avec un mouvement terroriste international.

Ce nouveau type de menace rend les attaques non seulement imprévisibles, mais demande aussi peu de moyens, d’entraînement et de planification. Les assaillants n’ont pas besoin de se procurer d’armes ni d’explosifs, contrairement aux attaques à la voiture piégée, qui frappent encore souvent le Moyen-Orient.

C’est un mode opératoire difficile à contrer et facile à utiliser, parce qu’il ne suffit que de prendre ou de louer une voiture et de foncer sur la foule. Il n’est pas nécessaire de savoir fabriquer des explosifs ni de les mettre en œuvre. Éric Buchlin, ancien du GIGN, le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale

Le groupe armé État islamique est parmi ceux ayant adopté cette nouvelle méthode, en ciblant principalement des bâtiments ou des lieux très fréquentés. Il encourage d'ailleurs ses fidèles à commettre ce genre d'attentats afin de créer un maximum de terreur, rappelle Éric Buchlin.

« On ne peut pas empêcher un véhicule de foncer dans la foule. Mais il ne faut pas rester les bras croisés non plus », prévient cet expert, qui travaillait auparavant au Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, en France. Des dispositifs anti-véhicule-bélier, comme des blocs en béton, deviennent donc des incontournables dans les endroits névralgiques.

Mais avant que ces mesures de sécurité ne se répandent, de nombreux pays, notamment en Europe, ont été ensanglantés par des attaques au camion, visant autant la population générale que les forces de l’ordre.

TORONTO, 23 avril 2018

Les trottoirs de la Ville Reine sont bondés par ce lundi ensoleillé lorsqu’une fourgonnette fonce sur des piétons, tue 9 personnes et en blesse 16 autres. Le chauffeur de 25 ans, Alek Minassian, est arrêté. Il n'aurait pas de liens avec le terrorisme international.

MÜNSTER, 7 avril 2018

Un véhicule fonce dans une foule à Münster, en Allemagne, faisant deux morts et une vingtaine de blessés. Selon les policiers, le conducteur aurait roulé dans plusieurs terrasses de cafés et de restaurants. La police a écarté la thèse de l'attentat terroriste.

MELBOURNE, 21 décembre 2017

Un conducteur fonce sur des piétons avec son véhicule à Melbourne, en Australie, blessant au moins 17 personnes; un homme âgé est plus tard décédé des suites de ses blessures. Selon la police, le forcené souffrait de troubles mentaux et n'avait pas de liens avec le terrorisme.

NEW YORK, 1er octobre 2017

Un homme au volant d'un camion a foncé dans la foule sur une piste cyclable près du World Trade Center, à New York, faisant huit morts et onze blessés. Des accusations de terrorisme ont été portées contre le suspect, Sayfullo Saïpov, un immigrant ouzbek de 29 ans.

EDMONTON, 30 septembre 2017

Un policier a été blessé lorsqu'une voiture blanche a foncé sur lui, alors qu'il encadrait les mouvements de la foule qui assistait à un match de football. Un individu est alors sorti du véhicule et a attaqué au couteau le policier qui gisait au sol. Quelques heures après cette agression, un conducteur au volant d'un camion fourgon, poursuivi par la police, a foncé sur un groupe de piétons. Abdulahi Hasan Sharif, âgé de 30 ans, a été accusé de cinq chefs de tentative de meurtre. Il a aussi été accusé de conduite dangereuse, de délit de fuite causant des lésions corporelles et de port d'arme dans un dessein dangereux.

BARCELONE, 17 août 2017

Une camionnette a foncé sur la foule sur l'avenue la plus touristique de la ville, La Rambla, faisant 13 morts et 100 blessés.

CHARLOTTESVILLE, 12 août 2017

Une manifestation de suprémacistes blancs tourne au drame aux États-Unis, lorsque l’un d’entre eux fonce avec sa voiture sur des contre-manifestants. Une femme de 32 ans est tuée. Plusieurs personnes sont blessées.

LEVALLOIS-PERRET, 9 août 2017

Des militaires français, déployés dans les Hauts-de-Seine, sont fauchés tôt en matinée par une voiture de location. L’attaque n’a fait aucun mort, mais six soldats ont été blessés.

LONDRES, 3 juin et 22 mars 2017

La capitale britannique est frappée deux fois plutôt qu’une au printemps 2017.

En juin, trois assaillants se lancent, à bord d’une camionnette, sur la foule réunie sur le pont de Londres. Huit personnes perdent la vie, et plus de 50 autres sont blessées dans cette attaque en deux temps, qui s’est ensuite poursuivie à pied au Borough Market.

Quelques mois plus tôt, en mars, quatre personnes ont perdu la vie après avoir été fauchées alors qu’elles traversaient le pont de Westminster, toujours à Londres.

STOCKHOLM, 7 avril 2017

Un conducteur au volant d’un camion de livraison s’élance à près de 100 km/h dans une rue piétonnière très fréquentée, la Drottninggatan. L’attaque fait cinq morts et 14 blessés.

MELBOURNE, 20 janvier 2017

Le quartier des affaires de la ville australienne sombre dans l’horreur lorsqu’une petite voiture heurte les piétons qui s’y trouvent. Cinq personnes sont tuées et une vingtaine d’autres sont blessées.

JÉRUSALEM, 8 janvier 2017

Un groupe de soldats sur la promenade d'Armon Hanatziv, dans le quartier de Talpiot-Est, est ciblé par l’une des premières attaques du genre de l’année. Quatre d'entre eux sont mortellement renversés par un camion-grue et 17 autres sont blessés.

BERLIN, 19 décembre 2016

À quelques jours de Noël, la capitale allemande est plongée dans l’horreur lorsque le marché de la Breitscheidplatz est la cible d’un attentat. Un camion emporte 12 personnes dans la mort et fait 48 blessés.

NICE, 14 juillet 2016

Les célébrations de la fête nationale tournent au cauchemar en France, lorsqu’un homme fonce, au volant d’un camion frigorifique, sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. Cet attentat, qui a fait 86 morts et 450 blessés, a marqué les esprits et lancé la plus récente vague d’attaques à la voiture-bélier en Europe.

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, 20 octobre 2014

Le Canada n’a pas été épargné non plus. Un adepte de l’islam radical a tué un militaire et en a blessé un autre en leur roulant dessus. Il s’agissait alors de l’un des premiers cas d’attaque du genre.