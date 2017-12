Un Australien accusé d'être au service de la Corée du Nord

La police australienne a arrêté un homme dans la banlieue de Sydney qui aurait tenté de vendre des pièces de missiles et du charbon sur le marché noir au nom de la Corée du Nord.

L'homme de 59 ans a été identifié par les médias comme étant Chan Han Choi. D’origine coréenne, il vivrait en Australie depuis plus de 30 ans.

Chan Han Choi devra répondre à six chefs d’accusation en vertu d'une loi sur la prolifération des armes de destruction massive et d’une législation sur les sanctions économiques imposées par les Nations unies et par l’Australie. Il risque jusqu'à 18 ans de prison.

D'autres poursuites pourraient être intentées contre lui au cours des prochaines semaines.

Le commissaire adjoint de la Police fédérale australienne, Neil Gaughan, estime que cet homme était « un loyal agent de la Corée du Nord, qui croyait agir pour servir un but patriotique supérieur ».

Cette affaire ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu sur le sol australien. Neil Gaughan, commissaire adjoint de la police fédérale australienne

Il s’agit des premières accusations portées en Australie concernant la vente d'armes de destruction massive.

Pièces destinées à l'Indonésie et au Vietnam

Selon les autorités australiennes, l'homme a essayé de négocier la vente de charbon et de pièces de missiles, notamment des logiciels pour les systèmes de guidage, sur le marché noir en Indonésie et au Vietnam.

Neil Gaughan estime que ce commerce aurait pu valoir « des dizaines de millions de dollars ».

« C’était une tentative d'échanger des biens et des services afin de générer des revenus pour le gouvernement de la Corée du Nord », allègue le commissaire adjoint.

La Corée du Nord, à court d'argent, subit une nouvelle série de sanctions plus strictes de la part des Nations unies cette année pour avoir poursuivi son programme nucléaire.

Pyongyang affirme que ses missiles balistiques intercontinentaux peuvent atteindre les États-Unis.