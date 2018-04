Un consul général au Canada salue le discours de Justin Trudeau en France

Le consul général de France à Vancouver, Philippe Sutter, estime que le discours de Justin Trudeau prononcé à l'Assemblée nationale à Paris mardi est une « réussite » et « très bienvenu ».

Il s'agissait d'une première pour un premier ministre canadien.

M. Trudeau a présenté aux élus français sa vision du monde, marqué par les thèmes suivants : lutte contre les inégalités, protection de l’environnement allant de pair avec le développement économique et promotion du libre-échange, notamment avec l'Europe.

M. Sutter voit dans le discours de Justin Trudeau, l’occasion de démontrer les liens étroits entre le Canada et la France, ce qui pourrait motiver certains pays à se joindre à leurs positions.

« C’est important que nos plus hauts responsables se rencontrent et marquent auprès de nos opinions publiques que nos positions sont certes convergentes, déclare Philippe Sutter. Il faut être plusieurs notamment pour les porter et donner l’exemple et motiver d’autres pays à suivre nos positions ».

Le diplomate français estime qu’il est important pour Justin Trudeau de se faire entendre par tous les élus français. « Il était important que le premier ministre du Canada puisse s’exprimer devant l’Assemblée nationale et pas seulement auprès des autorités françaises, que ce soit le président de la République et le premier ministre de la France », note-t-il.

Par ailleurs, Philippe Sutter vante l’accord « progressiste » de libre-échange Canada-Union européenne, qui est entré en vigueur provisoirement en septembre dernier.

Il salue également l’engagement de la France et du Canada dans la lutte contre le changement climatique.

La circonscription de Philippe Sutter comprend la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.