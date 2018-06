Un séisme de magnitude 5,9 frappe Osaka au Japon

Un tremblement de terre a secoué la ville d'Osaka, dans l'ouest du Japon, lundi matin, causant des dommages et l'effondrement partiel d'édifices.

Les autorités d’Osaka n’ont pas indiqué que le séisme avait fait des morts ou des blessés.Le séisme de magnitude 5,9 est survenu vers 8 h (heure locale), à 10 km sous la surface de la terre, a indiqué l’Agence météorologique du Japon. Les plus fortes secousses ont été ressenties au nord d’Osaka, a-t-elle ajouté.Le gouvernement japonais n’a pas encore fait état de dommages majeurs, mais les images diffusées par la chaîne de télévision publique NHK ainsi que par la chaîne privée TV Asahi montrent des bâtiments effondrés et des débris dans les rues.

Kansai Electric Power a rapporté qu’aucune irrégularité n’avait été observée dans les centrales nucléaires de Mihama, Takahama et Ohi après le séisme.Plus de 170 000 foyers se sont toutefois retrouvés sans électricité à Osaka et dans la préfecture voisine d’Hyogo.Les services de transport en train et en métro ont été interrompus à Osaka, y compris le train à grande vitesse Shinkansen, le temps de vérifier que le réseau n’a pas été endommagé.