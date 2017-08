Un Torontois apparaît sur une liste de potentiels kamikazes du groupe armé État islamique

Selon un expert canadien de la radicalisation, un Torontois disparu il y a trois ans figurerait sur une liste d'Interpol qui recense les individus suspectés d'appartenir à une brigade kamikaze du groupe armé État islamique.

Tabirul Hasib avait disparu une première fois il y a cinq ans après avoir pris un vol pour le Moyen-Orient avec trois autres Torontois, Abdul Malik et deux hommes, Nur et Adib, dont on ignore les noms de famille.

Leurs parents avaient alors tenté désespérément de les empêcher de tomber aux mains du groupe armé État islamique en Irak et en Syrie en alertant la police.

Le père d’Abdul Malik et celui de Nur s’étaient même rendus en Syrie et avaient réussi à convaincre les quatre hommes de revenir au Canada où ils avaient été interrogés par des agents du Service canadien du renseignement de sécurité et de la Gendarmerie royale du Canada.

En juillet 2014, trois d’entre eux ont toutefois disparu à nouveau.

Aujourd'hui, le nom de Tabirul Hasib apparaît sur une liste de personnes qui pourraient perpétrer des attaques contre l’Occident, dit le chercheur dans un programme sur l’extrémisme à l’Université George-Washington, Amarnath Amarasingam.

CBC avait parlé de Tabirul Hasib en mars 2015 lorsqu’il avait été établi qu’il avait été recruté par André Poulin, l’homme de Timmins qui est mort en 2013 en combattant en Syrie.

Amarnath Amarasingam dit être surpris de voir le nom de Tabirul Hasib, sur la liste d’Interpol parce que l'homme de 25 ans était plutôt considéré comme un combattant du groupe armé État islamique et non pas comme un kamikaze.

On ignore d'ailleurs s'il est toujours vivant, car selon le chercheur au moins deux de ses amis seraient morts.

« Cela signifie probablement qu’il a rejoint cette brigade kamikaze plus tard, possiblement après la mort de ses amis », dit Amarnath Amarasingam.

Selon un rapport de Sécurité publique Canada, 180 personnes avec des liens au Canada ont quitté le pays pour rallier les rangs du groupe armé État islamique et d’autres groupes terroristes et au moins 60 d’entre eux sont revenus.

Avec des informations de CBC