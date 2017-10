Une deuxième Albertaine tuée à Las Vegas

La fusillade tragique de Las Vegas a fait une deuxième victime originaire de l'Alberta, a appris CBC.

Il s'agit de Calla Medig, une résidente de Jasper. Des proches ont confirmé qu'elle figure parmi les personnes tuées au festival de musique où le drame s'est produit.

Peu de détails relatifs à cette troisième victime canadienne sont pour le moment connus.

La fusillade mortelle survenue pendant un concert a fait une soixantaine de morts et plus de 500 blessés, soit la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis.

Parmi les victimes canadiennes se trouvent également le Britanno-Colombien Jordan McIldoon et l'Albertaine Jessica Klymchuk. Deux personnes du Manitoba et deux autres de la Saskatchewan se trouvent par ailleurs à l'hôpital.

Le tireur a été identifié par les autorités comme étant Stephen Craig Paddock, 64 ans, de Mesquite, au Nevada.

L'homme perché au 32e étage d'un casino de Las Vegas a tiré de nombreuses balles en direction de la foule. Des agents d'intervention d'urgence sont entrés dans la chambre d'hôtel du tireur, où ils ont constaté qu'il s'était enlevé la vie.