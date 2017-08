Une voiture fonce sur deux arrêts d'autobus à Marseille

Une voiture a foncé sur deux arrêts d'autobus à Marseille et fait au moins un mort et un blessé lundi matin. La piste psychiatrique était privilégiée. Un homme de 35 ans a été arrêté par la police française peu de temps après les évènements.

Vers 8 h, un véhicule a foncé sur un abribus au nord de la ville. Une heure plus tard, il en percutait un second et causait la mort d’une femme dans la quarantaine qui attendait, seule, l'autobus.

Les autorités ont annoncé sur Twitter qu’une enquête était en cours. Elles cherchent encore à déterminer les motivations du conducteur.

Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, a toutefois indiqué à l’AFP que la « piste psychiatrique » était privilégiée. L'homme était connu des policiers, notamment pour des crimes mineurs.

Il n'y a aucun élément permettant en l'état de qualifier cet acte d'acte terroriste. On a retrouvé sur lui un courrier en lien avec une clinique psychiatrique et l'on s'oriente plutôt vers cette piste. Xavier Tarabeux, procureur de la République de Marseille

Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité et demandent à la population d'éviter le secteur du port de Marseille où s'est produit l'évènement.