Volcan en éruption à Bali : un Sherbrookois coincé sur l'île

Un Sherbrookois se retrouve prisonnier de l'île de Bali où une alerte maximale a été décrétée parce que les émissions de cendres et de fumées du volcan Agung font craindre une éruption imminente. Pierre Cameron devait rentrer au pays mercredi, mais les vols ont tous été annulés.

« Ici, il y a deux aéroports importants ici : celui de Bali (Denpasar) et un autre sur l'île voisine . Ce dernier est fermé. Je viens d'avoir la confirmation que tous les vols de mardi, autant entrant que sortant, sont annulés. On ne peut pas se rendre à l'aéroport actuellement. L'autre aéroport, qui est sur une île voisine, est aussi fermé », raconte-t-il.

Même s'il est à près de 100 km du volcan, le Sherbrookois peut très bien le voir de son hôtel. Le volcan crache depuis dimanche une colonne de fumée et de cendres de plus de 4000 mètres d'altitude. « Depuis les cinq derniers jours, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de nuages dans le secteur où on était. On s'est levé, il y a cinq jours, avec une odeur qui ressemblait beaucoup à du bois brûlé. Un peu plus tard, on s'est rendu compte que c'était une fumée qui venait du volcan. Actuellement, l'atmosphère est pesante. C'est très chaud, très humide. Il y a beaucoup de tonnerre et des éclairs. Ça donne une impression des risques qui pourraient se propager à l'horizon. On est en sécurité et les autorités de la région font tout ce qu'elles peuvent pour nous tenir au courant de la situation. »

Le mont Agung s'est réveillé en septembre. Il est entré en éruption samedi soir, puis trois autres fois tôt dimanche matin.

Les endroits touristiques sont très bien tenus. Sauf quand on sort, on voit la pauvreté des Balinais. Ce n'est pas un pays qui est très riche. La situation de certains Balinais [est difficile]. Je me mets à leur place et ça doit être extrêmement difficile. Pierre Cameron

La situation est surtout inquiétante pour les habitants de l'île. « Les Balinais sont des gens excessivement polis et accueillants. Mais depuis quelques jours, on s'aperçoit que le sourire est un peu plus difficile. On perçoit un peu plus d'inquiétude. Il y a des employés à notre hôtel qui ont de la famille dans le rayon près du volcan qui est en activité actuellement. Avant-hier, les gens qui étaient dans un rayon de 2.5 km du volcan devaient s'en aller. Aujourd'hui, ils ont élargi la zone à 10 km. On parle d'une population de plus de 100 000 personnes! »