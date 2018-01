YouTube reconnaît avoir tardé à réagir après la diffusion d'une vidéo sur le suicide

Dans une série de messages publiés mardi sur Twitter, YouTube admet avoir tardé à réagir, mais ne présente pas ses excuses après la diffusion d'une vidéo sur le suicide qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

YouTube s’adresse à ses abonnés en leur disant qu’ils ont raison de lui en vouloir pour le « manque de communication ».

Sans nommer l’auteur de la vidéo, un youtubeur vedette, le réseau social affirme avoir été lui aussi vexé par les images diffusées la semaine dernière.

Logan Paul, 22 ans, qui est suivi par plus de 15 millions de personnes, s’était rendu avec ses amis dans la forêt d'Aokigahara au Japon. L’endroit est connu pour être un lieu fréquent de suicides. La vidéo montre le youtubeur et son entourage alors qu'ils découvrent un corps pendu, puis plaisantent et rient du drame.

Les images ont été vues des millions de fois avant d’être retirées. Les excuses de Logan Paul n’ont pas suffi pour calmer les internautes, qui ont qualifié la vidéo d’« irrespectueuse » et de « dégoûtante ».

La chaîne du youtubeur a violé notre code de conduite, reconnaît YouTube qui laisse entendre que cela ne restera pas sans conséquence.

Nous avons tardé à réagir, mais nous étions à l’écoute de tout ce que vous disiez, ajoute YouTube. « Nous savons que les actes d’une personne peuvent affecter l’ensemble de la communauté, voilà pourquoi nous vous tiendrons informés des actions que nous allons prendre pour nous assurer que ce genre de vidéos ne puissent plus circuler sur la toile », soutiennent les responsables de YouTube.

Le suicide n'est pas une plaisanterie. YouTube

Cela ne devrait jamais être non plus un moyen de récolter des vues, insistent les responsables de ce réseau social qui est également une plateforme de diffusion très prisée par les jeunes.