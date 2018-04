1,4 M$ pour la sécurité des sentiers de VTT et motoneige en Abitibi-Témiscamingue

La ministre des Transports Véronyque Tremblay a annoncé, lundi après-midi dans le quartier Cadillac à Rouyn-Noranda, un investissement de plus de 1,4 million de dollars pour rendre la pratique de la motoneige et du véhicule tout terrain plus sécuritaire en Abitibi-Témiscamingue.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Cette somme est répartie dans 27 projets dans la région, allant de l'aménagement de sentiers de motoneige et de VTT à la construction de ponts, par exemple.

« C'est un montant historique que nous annonçons aujourd'hui. C'est vraiment de l'argent neuf, ça ne fait pas partie des programmes réguliers, donc c'est un programme temporaire qui est là pour réaliser des projets qui avaient été déposés au cours des deux dernières années, mais que nous n'avons pas réalisés parce qu'on manquait d'argent à ce moment-là », déclare Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports.

Attendus depuis deux ans

Les dirigeants des clubs motoneigistes et de VTT de la région attendaient depuis plus de deux ans ces investissements.

L'administrateur régional de la Fédération des clubs motoneigistes, Roger Lévesque, explique une partie des travaux : « Des ponts, des ponceaux, des fois c'est l'élargissement des sentiers, des traverses de routes, les mettre plus sécuritaires, toujours axé sur la sécurité, la banalisation des sentiers pour avoir des sentiers qui vont rester permanents. Aussi, se permettre de rester inter-régional pour ne pas perdre nos liens avec le reste de la province non plus ».

Les travaux dans les sentiers devraient débuter au cours des prochaines semaines et s'échelonner sur une période de deux ans.

Roger Lévesque estime les besoins en Abitibi-Témiscamingue à 50 millions de dollars sur 5 ans.