11 citations du débat en français

Le débat francophone de l'élection ontarienne se déroulait mardi soir et les trois candidats – Gila Martow du Parti progressiste-conservateur, Gilles Bisson du Nouveau Parti démocratique et Marie-France Lalonde du Parti libéral – ont participé à une joute verbale des plus sérieuses. Tout de même, et à quelques reprises, les candidats ainsi que leurs chefs, par le biais de vidéos préenregistrés, ont réussi à nous décrocher un sourire. Ou une moue d'inquiétude. C'est selon.

1.

J’irai recruter des médecins moi-même au Québec s’il le faut!

Doug Ford, en réponse à la question : « Comment comptez-vous assurer l’accès aux soins de santé en français en Ontario? »

2.

Malheureusement le fédéral n’a pas bonifié cette enveloppe-là

Marie-France Lalonde, en réponse à la question de Carol Jolin, qui demandait si les collèges et les universités francophones de la province vont recevoir un financement adéquat même avec la création de l’Université de l’Ontario français

3.

C’est très important que nos enfants puissent aller en immersion française

Doug Ford, en réponse à la question : « Que comptez-vous faire au sujet de l’Université de l’Ontario français? »

4.

Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir! Vous n’avez rien fait!

M. Bisson, en écho à pratiquement chaque réponse de Mme Lalonde

5.

M. Ford parle toujours du 7 juin. Le 7 juin, c’est la journée où vous devez aller voter, donc (s’il l’emporte il va diriger la province) le 8 juin, c’est la première chose à comprendre

Mme Lalonde avant de répondre à une question sur l’électricité

6.

M. Bisson, en réponse à une question en lien avec la marijuana dans les appartements

7.

Je n’ai jamais fumé de marijuana, ni avant, ni après le travail. Mais des bières, après le travail, ça…

M. Bisson, en écho aux inquiétudes de Mme Martow au sujet de la marijuana au travail

8.

Demandez à votre employeur si vous allez garder votre emploi si le NPD gagne

Mme Martow, en guise de mot de la fin

9.

Vos enfants vont bientôt être assimilés!

Sylvie Landry, membre du public, qui rétorque à M. Bisson alors qu’il parle de ses enfants

10.

On veut offrir un meilleur accès aux cellulaires et à l’internet à large bande

Mme Martow en réponse à la question « qu’allez-vous faire pour améliorer l’accessibilité aux transports pour les étudiants en régions éloignées? »

11.

C’est ça! Votez NPD!

M. Bisson qui rétorque à Mme Lalonde, qui elle vient de dire : « Il y a de bonnes idées dans le plan du NPD »