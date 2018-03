149 M$ pour le transport en commun dans 11 villes du Nord

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un total de 149 246 674,98 $ pour les transports en commun dans 11 villes du Nord de l'Ontario vendredi.

La ville de Sudbury reçoit la plus grande part du gâteau, soit 72 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral a annoncé 39 millions de dollars tandis que la province met 33 millions de dollars pour améliorer les infrastructures du transport en commun et les réseaux de transport actifs du Grand Sudbury pour 10 ans.

La communauté est vieillissante. Il y a un grand besoin et puis le service, il n'était pas à la hauteur qu’il pourrait être. Paul Lefebvre, député libéral fédéral de Sudbury

Selon les termes de l’entente avec les gouvernements, la Ville du Grand Sudbury devra financer jusqu’à 27 pour cent des coûts des projets. Les investissements dans le réseau de transport public et les élargissements de services devront ainsi atteindre 99 millions de dollars.

« L’annonce d’aujourd’hui nous permettra de continuer à faire du progrès et d’assurer que nous offrons des options de transport plus saines et plus durables partout dans notre ville, en créant de nouvelles voies de transit, des horaires et de meilleurs services, » dit le maire de Sudbury Brian Bigger, par voie de communiqué.

La ville de Thunder Bay reçoit pour sa part 60 millions de dollars, dont 33 millions du gouvernement fédéral et 27 millions du gouvernement provincial.

Plusieurs petites municipalités du nord de la province recevront elles aussi plus d’argent pour le transport public.

Le Grand Sudbury est en cours de révision de son réseau d’autobus. Un rapport doit être finalisé en avril.