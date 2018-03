173 M$ pour le transport aérien en région

Québec investit 173 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer la desserte de transport aérien en région.

De cette somme, 100 millions de dollars seront consacrés à la réfection et au développement des aéroports régionaux et 22 millions pour améliorer la compétitivité des petits transporteurs aériens, ce qui devrait se réfléter par une réduction des tarifs pour les usagers, selon le gouvernement.

Afin de faire augmenter les déplacements aériens au Québec, le gouvernement bonifie également, tel que promis, son programme de réduction des tarifs aériens.

Ce programme sera dorénavant accessible à l’ensemble des citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, qui pourront se faire rembourser 30 % du coût de leurs billets d’avion pour des liaisons régionales, jusqu’à concurrence de 500 $.

Pour les secteurs qui bénéficiaient déjà du programme, le remboursement sera bonifié et passera de 30 % à 60 % du prix du billet d’avion pour les Îles-de-la-Madeleine, Anticosti, la Basse-Côte-Nord et Schefferville, et à 40 % pour Fermont et la Minganie.

Cette bonification entrera en vigueur dès le 1er avril 2018.