213 propriétaires de maisons mobiles menacés d’expropriation

Des élus de la région de Peel doivent approuver, jeudi, un plan de compensation pour plus de 200 propriétaires de maisons mobiles qui doivent être expropriés à Mississauga.

Ces propriétaires toucheraient une indemnité de 31 000 $ chacun.

La présidente de l'association des résidents, Marlyn Addai, affirme, toutefois, que ça ne « reflète pas du tout l'ampleur de nos pertes ». Il n'y a pas d'autre parc de maisons mobiles dans la région. Qui voudra acheter un tel logis?, souligne-t-elle.

C'est comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. C'était mon bas de laine et maintenant on apprend que nos demeures ne valent plus rien.

Marlyn Addai , propriétaire