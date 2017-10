35 ans, ministre des Transports et père

« Papa! », s'écrient les deux fillettes du nouveau ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTQ) lorsqu'il apparaît sur l'écran de sa tablette au moyen de FaceTime. En ce matin d'octobre, un peu plus d'une semaine après son entrée en poste, André Fortin nous reçoit vers 7 h 30 dans son bureau, au 29e étage d'une tour sur la colline Parlementaire avec une vue imprenable sur l'île d'Orléans.

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Tous les jours quand il est à Québec, le député de 35 ans échange quelques instants avec sa famille établie dans sa circonscription de Pontiac, en Outaouais, à cinq heures de route. Le sujet de la conciliation travail-famille s’impose d’emblée après cette conversation surexcitée avec ses enfants.

- Pourquoi on accepte de faire ce sacrifice?- Je pense que si quelqu’un ne répond pas à cette question en disant qu’il le fait pour ses concitoyens et en pensant à ses enfants, il n’est pas à la bonne place.

André Fortin reconnaît que ses nouvelles fonctions posent certains défis : « On fait ce qu’on peut. On essaie de profiter des moments qu’on a ensemble autant que possible. »

Son mentor, le défunt politicien et commentateur Jean Lapierre, qui avait déjà avoué regretter ses moments loin de sa famille, lui avait fait une mise en garde. Il avait été son attaché de presse lorsque M. Lapierre était ministre fédéral des Transports dans le gouvernement libéral de Paul Martin.

Je m’étais assis avec Jean et mon épouse avant de me lancer en politique. Je lui avais demandé : "Est-ce que ça se fait avec de jeunes enfants?" Honnêtement, sa réponse initiale, c’était : "Non, ça ne se fait pas". […] Ce n’est pas évident de savoir que tu vas partir le dimanche, puis revenir jeudi et repartir encore. Ça prend une sainte comme épouse. André Fortin, ministre des Transports

Son épouse, Marlene Floyd, travaillait elle aussi en politique au sein du Parti libéral du Canada (PLC) lorsqu’il l’a rencontrée. Elle comprend le boulot, insiste-t-il. Il refuse d’ailleurs de s’apitoyer sur son sort, tout en reconnaissant que des améliorations peuvent être apportées pour rendre la politique plus conciliable avec la famille. « On prend des petits pas vers une adaptation. Je vais te donner un exemple. On a un congrès au Parti libéral à Québec en novembre. Il y aura une garderie sur place pour les enfants. »

Le dry run

Alors que nous discutons, son équipe s’active pour préparer la journée, et ce, depuis un bon moment déjà. « Moi, je suis arrivé à 5 h 15 du matin. Je pense qu’ils me trouvent un peu matinal », dit André Fortin. La remarque fait éclater de rire ses conseillers qui viennent tout juste de nous rejoindre. « Ce n’est pas dans ma nature, mais pour les premières journées, on veut essayer d’être au-dessus de nos affaires. »

7 h 45 : c’est l’heure de la réunion d’équipe, du dry run. Il s’agit entre autres d’une répétition en vue de la période des questions. Son chef de cabinet assis à une table de travail, Pascal D’Astous, lance une question après un court préambule : « Les gens du taxi disent que vous avez ouvert la porte à une multinationale au détriment des chauffeurs. Est-ce que le ministre est content de son geste dans le dossier d’Uber? »

Debout, derrière son bureau, André Fortin répond. « M. le Président. Je veux vous dire que, dès le jour un, on a agi sur la question d’Uber. On n’a jamais bougé d’un poil sur ce qu’était le projet-pilote. Les habilitations sécuritaires doivent être faites par les corps policiers et la formation de 35 heures pour les chauffeurs et l’inspection mécanique restent. Maintenant, on va se pencher sur un cadre plus permanent. »

Les « 12 travaux » d’André Fortin

Notre présence retarde quelque peu le ministre dans son horaire. Il doit maintenant s’empresser vers l’Assemblée nationale. Pendant que nous nous dirigeons à pied, peu après 8 h, il accepte de nous raconter la soirée où le premier ministre lui a donné les clés du ministère des Transports.

C’est un épisode un peu surréel où tu entres dans une chambre d’hôtel mystère et tu vas rencontrer le premier ministre qui doit t’annoncer quelles sont tes nouvelles fonctions. Il te fait en quelque sorte la liste des 12 travaux du ministère. C’était un peu une surprise parce que personne n’avait évoqué le ministère des Transports [pour moi]. André Fortin, ministre des Transports

En effet, le titulaire de ce portefeuille appartient normalement aux politiciens plus aguerris. Malgré ses fonctions au PLC, son baccalauréat en sciences commerciales, sa maîtrise en administration des affaires et ses rôles de direction à l’Association des brasseurs du Canada et chez Telus, rien ne le prédestinait à gravir si rapidement les échelons au Conseil des ministres. La confiance de Philippe Couillard serait absolue, après qu’il a fait bonne figure comme adjoint parlementaire au ministre des Finances, Carlos Leitao.

Ces « 12 travaux » qui attendent André Fortin sont pour le moins colossaux, d’autant plus qu’il est le quatrième ministre en trois ans, après Robert Poëti, Jacques Daoust et Laurent Lessard. Le problème que pose Uber pour l’industrie du taxi demeure entier. De nombreux chantiers majeurs restent encore inachevés ou sont à avenir; il n’y a qu’à penser à l’échangeur Turcot ou au projet du Réseau électrique métropolitain. Récemment, le gouvernement s’est engagé à élargir l’autoroute 50 et la route 138 ainsi qu’à réfléchir à un troisième lien entre Québec et Lévis. Après des constats accablants du vérificateur général du Québec en mars et juin sur la gouvernance et la gestion des contrats au MTQ, certains n’ont pas hésité à parler de l’organisation comme de « la maison des fous » : lourdeur administrative, structure de fonctionnement complexe, climat de travail difficile, position de vulnérabilité face aux firmes externes, etc. Et les allégations passées de collusion pèsent toujours.

Avec « honneur » et « humilité », André Fortin dit prendre comme « mission personnelle de redonner confiance aux Québécois dans le ministère des Transports », le plus grand donneur d’ouvrage du Québec. « Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas très bien. Je suis chanceux à un certain point. Mon prédécesseur [Laurent Lessard] avait commencé à faire ce ménage. »

Un agenda réglé au quart de tour

Avant d’entrer dans le parlement, André Fortin évoque ce qu’il reste à l’ordre du jour. « Évidemment, il y a un caucus des députés libéraux à 9 h, ensuite la période des questions à 10 h. Puis, je suis de garde de 11 h à 13 h. » Pendant cette période dite de garde, il rencontrera des collègues qui ont des dossiers précis concernant leur circonscription ou leurs responsabilités. « Vers 13 h, j’ai un comité ministériel. Après ça, ça va être le retour en Outaouais et on se lève demain matin à 4 h pour aller à Détroit. » Il remplacera alors Philippe Couillard au Sommet des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Une première question au Salon bleu

Deux périodes des questions ont eu lieu au Salon bleu depuis son arrivée en poste. Et toujours aucune question ne lui a été dirigée, malgré beaucoup de préparation. Il admet néanmoins s’être tenu sur le bout de son siège à certaines occasions, prêt à se lever, prêt à répondre. En vain.

« Avec l’absence du premier ministre aujourd’hui, j’imagine que l’opposition pourrait nous sortir des dossiers qui viennent du champ gauche », nous a-t-il indiqué un peu plus tôt avec une tension dans la voix.

Les questions des principaux partis d’opposition passent, sans qu’aucune ne lui soit posée. Les attentes diminuent pour André Fortin quand, à sa grande surprise, le député Claude Surprenant – exclu de la Coalition avenir Québec en raison de dépenses douteuses – l’interpelle au sujet de la congestion routière entre Laval et Mirabel et de la construction d’une voie réservée pour le transport en commun sur l’autoroute 15.

« Mme la Présidente, est-ce que le ministre des Transports peut nous dire s'il va se rallier au consensus et faire construire la voie réservée », demande M. Surprenant. Dans sa réponse, M. Fortin, visiblement surpris de cette question venue du « champ gauche », esquive l’enjeu de la voie réservée en se rabattant sur la promesse de son gouvernement de parachever l’autoroute 19. « Mme la Présidente, le député parle de la 19, il parle des Basses-Laurentides, il parle d'un vrai problème qui est dans sa région. »

Les applaudissements sont interdits dans ces circonstances à l’Assemblée nationale, mais ses collègues libéraux imitent le geste en guise d’approbation.

Après la séance, nous l’attendons à la sortie du Salon bleu. Une seule question nous vient à l’esprit : « C’était comment? » Jamais il ne s’était levé lors de période des questions depuis son élection en 2014.

C’était ma première question. On ne l’a pas vue venir, une question aussi particulière. Je pense que ça s’est bien passé. Tout le monde est nerveux à la première question. André Fortin, ministre des Transports

Vers la famille

Après plusieurs rencontres, vers 15 h, André Fortin monte à bord de sa voiture de fonction, en direction de l’Outaouais, pour retrouver sa famille. Tant qu’il sera ministre, ses deux gardes du corps, en alternance tous les sept jours, le conduisent là où il doit se rendre, même lorsqu’il est avec ses deux filles – des sièges d’enfants seront installés à bord du véhicule.

La simple idée d’avoir un chauffeur en fait rêver plusieurs, mais justement, le quotidien sur les routes du Québec ne sera plus jamais le même pour M. Fortin. Fini l’attente dans le trafic derrière le volant, fini les taxis mal entretenus, fini les autobus bondés en heure de pointe. Dorénavant, le ministre pourra-t-il bien comprendre la réalité des citoyens?

« Mon garde du corps ne le sait pas encore, mais on a des plans une fois de temps en temps pour prendre le transport en commun pour comprendre la réalité des gens et essayer des taxis à Montréal pour voir si les améliorations continuent. C’est vrai, je n’aurai plus à prendre ma voiture, mais j’ai l’impression qu’on va continuer de voir le trafic comme d’habitude. J’espère qu’on va trouver les moyens pour rester connecté sur la réalité quotidienne des gens. »

D’ailleurs, après son assermentation en tant que ministre, André Fortin s’est engagé à redonner un peu de temps aux familles par des investissements et des projets de son ministère, sans plus de précisions. Plus facile à dire qu’à faire, diront certains.

Sur certains projets, il peut y avoir des changements rapidement, mais je crois qu’il faut changer la mentalité, soit de toujours penser à l’utilisateur avant qui que ce soit d’autre. André Fortin, ministre des Transports

La route s’annonce ainsi parsemée de défis pour le jeune ministre, voire cahoteuse parfois, surtout qu’il devra enfoncer l’accélérateur à moins d’une année des élections.