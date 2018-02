9,1 millions pour des aménagements à l’Hôpital Santa Cabrini

L'unité d'endoscopie et de chirurgie d'un jour de l'Hôpital Santa Cabrini, dans l'arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie, à Montréal, sera agrandie et réaménagée.

Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, a annoncé des investissements de 9,1 millions de dollars à cette fin.

Les travaux permettront entre autres d'ajouter une salle de chirurgie mineure, des civières et une salle d’endoscopie (où l’on pourra pratiquer des examens des cavités de l’organisme) sur le site actuel de l’unité.

Ils devraient commencer sous peu et se terminer durant l'été 2019.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournira 5,9 millions de dollars et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-Montréal assumera le reste, soit 3,2 millions.

L'Hôpital Santa Cabrini est un établissement qui offre des services à la population de l'Est de Montréal, en particulier à la communauté d'origine italienne. Il détient un statut bilingue français-italien.