Abuja, Alger, Moscou, New Delhi : gestion déficiente dans des missions diplomatiques canadiennes

Des vérifications réalisées par Affaires mondiales Canada révèlent des failles importantes dans l'administration de missions diplomatiques canadiennes au Nigeria, en Algérie, en Russie et en Inde. Gestion inadéquate, pratiques d'approvisionnement « discutables », heures supplémentaires gonflées : les problèmes soulevés sont majeurs et nombreux.

Un texte de Louis Blouin, correspondant parlementaire à Ottawa

Les soupçons ont commencé en 2015. Le gouvernement du Canada avait découvert des pratiques frauduleuses, s'étirant sur une période de 12 ans, à son ambassade en Haïti.

En janvier dernier, Radio-Canada révélait que 1,7 million de dollars avaient été perdus et 17 employés, congédiés.

Après ces découvertes, des audits ont été déclenchés dans cinq missions diplomatiques situées dans un environnement « à risque de fraude élevé ».

Les vérifications ont permis de découvrir une série de problèmes dans plusieurs pays.

Abuja, le cas le plus sérieux

Le rapport concernant le Haut-Commissariat du Canada à Abuja, au Nigeria, est le plus critique. Il note une surveillance inadéquate des opérations régulières, de l'achat et de la livraison de diesel, des heures supplémentaires et de l'entretien des véhicules.

Par exemple, des dossiers montrent que des chauffeurs embauchés par le Canada « ont travaillé de 10 à 18 heures par jour, parfois sur une période de plusieurs mois et incluant les jours de repos ».

Certains véhicules de la flotte de la mission ont fait l'objet « d'un nombre excessif de changements d'huile et de remplacement des plaquettes de frein ».

L'équipe de vérificateurs note aussi « le recours à des méthodes discutables en matière d'approvisionnement ». Les termes de plusieurs contrats n'ont pas été respectés et, dans au moins un cas, la valeur en a été « considérablement dépassée ».

Des travaux ont aussi été entamés avant même la signature d'ententes avec la mission.

Parfois, des factures n'étaient pas liées à des bons de commande. Des transactions d'une valeur supérieure à 10 000 $ n'ont pas été divulguées selon les règles.

Alger et les problèmes de contrats

Les mécanismes pour acquérir des biens et des services à l'ambassade du Canada en Algérie font aussi défaut. L'équipe de vérification y a examiné 36 contrats ou transactions.

De ce nombre, il y en a 16 pour lesquels les besoins n'ont pas été évalués avant l'octroi des contrats, et 11 qui n'ont tout simplement pas fait l'objet d'approbation préalable.

Certaines ententes de services professionnels conclues annuellement auraient dû l'être sur plusieurs années, afin d'obtenir un meilleur prix.

Un exemple concernant les services d'aménagements paysagers illustre bien le problème. Pour une offre identique, le coût des services a augmenté de près de 20 % entre deux contrats et de 68 % au cours des trois dernières années.

L'équipe d'audit conclut en notant « des faiblesses importantes dans les pratiques de gestion et les contrôles en place pour assurer une bonne intendance des ressources à la mission d'Alger ».

Moscou, à la recherche de fournisseurs fiables

L'ambassade canadienne à Moscou n'est pas épargnée. En Russie, « les fournisseurs fiables sont peu nombreux », ce qui rend l'obtention de leurs services difficiles.

À titre d'exemple, la mission a souvent eu recours au même fournisseur étranger particulier pour des travaux d'entretien immobilier, « bien que le prix demandé soit de beaucoup supérieur » en comparaison au marché local.

Des contrats ont aussi été attribués sans évaluation des besoins. Un manque de supervision a aussi été constaté concernant l'approbation préalable des heures supplémentaires de certains employés.

New Delhi et le rapport qualité-prix

Le Canada n'en a pas eu pour son argent à son Haut-Commissariat à New Delhi, en Inde. L'équipe de vérification note un « certain manque de rigueur » pour la gestion de l'approvisionnement et des biens de la mission.

L'audit note l'exemple de l'achat d'un meuble sur mesure à un prix au-dessus du marché ou du versement d'une commission immobilière de 9381 $ « sans qu'un contrat établisse les conditions de service ».

Le rapport soulève aussi des questions sur l'inventaire des biens : « La mission possède des stocks importants, et ce, sans besoin immédiat clair », y souligne-t-on.

Un laxisme a aussi été constaté « quant à la surveillance de la sécurité et du contrôle des plaques d'immatriculation diplomatiques attribuées aux employés canadiens ».

En général, l'équipe d'audit conclut tout de même que « des pratiques de gestion et des contrôles efficaces sont en place » dans cette mission.

Combien a été perdu?

Les rapports ne spécifient pas combien d'argent le gouvernement canadien pourrait avoir perdu avec ces irrégularités. Ils ne précisent pas non plus si des employés ont été sanctionnés, renvoyés ou poursuivis.

Sans dévoiler beaucoup de détails, la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, affirme que des mesures administratives ont été prises.

On prend des mesures pour récupérer les fonds. Il y a des mises à pied qui sont faites, donc les mesures sont sévères. Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Développement international

Mme Bibeau a semblé vouloir minimiser l'ampleur du problème. « Chaque dollar est important, mais c'est quand même marginal où il y a eu des fraudes », dit-elle.

Le résultat de ces enquêtes est la preuve, selon la ministre, que le gouvernement « suit la situation de très près ». Marie-Claude Bibeau n'était pas en mesure de dire si des enquêtes seraient déclenchées dans d'autres ambassades, à la lumière de ce qui a été découvert.

Les rapports soulignent la rétention difficile de personnel canadien qualifié dans les missions visées. Les vérificateurs recommandent une meilleure formation pour le personnel dans les zones où les risques de fraude sont plus élevés.

Ils suggèrent de pourvoir plus rapidement les postes-clés actuellement vacants et de prévoir des affectations de plus longue durée pour le personnel dans ces missions.

Un audit en attente pour le Kenya

La publication du cinquième rapport, concernant l'ambassade du Canada au Kenya, se fait toujours attendre. Des informations nouvelles, reçues à la dernière minute, auraient forcé le gouvernement à retarder sa publication.

Radio-Canada révélait le mois dernier que l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire a aussi été victime de fraude. Près de 75 000 $ y ont été dérobés entre 2013 et 2016, à l'aide d'une carte d'essence appartenant à la mission.