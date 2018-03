Accueil favorable à Gatineau au plan d'action de Québec sur les inondations

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, accueille favorablement le plan d'action de Québec sur les inondations.

Ce plan de 50 millions de dollars permettra entre autres aux municipalités qui le désirent de gérer le plan de rétablissement des sinistrés, à la suite de catastrophe naturelle, et offrira un meilleur soutien aux petites municipalités qui n'ont pas les ressources nécessaires pour gérer ce genre de crise.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé jeudi matin diverses mesures, dont la simplification du programme d'aide financière, afin « que les gens reçoivent l'aide à laquelle ils ont droit plus rapidement, et ce peu importe l'ampleur du sinistre ».

Il a également confirmé que les municipalités qui voudront gérer en tout ou en partie le programme d'aide aux sinistrés, afin d'accélérer le processus de rétablissement, et d'offrir un seul interlocuteur aux victimes de catastrophes naturelles, seront remboursées par Québec.

Le maire de Gatineau se dit satisfait de voir que le gouvernement adopte une stratégie qui va permettre d'éviter que des gens soient placés dans des situations « qu'on ne veut plus tolérer pour l'avenir ».

Il confirme que Gatineau est déjà en discussion avec le ministère de la Sécurité publique « afin de prendre la gestion d'une partie du plan de rétablissement ou carrément une partie de la gestion du programme d'aide aux sinistrés ».

S'il y a une chose qu'on a vu [lors des inondations printanières], c'est que plus on est proche du terrain et de la réalité plus le service aux citoyens est efficace.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau