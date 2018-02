Affaire Struthers : « C’est rendu un débat politique », regrette une plaignante

Deux femmes qui ont fait des allégations d'attouchements inappropriés contre l'ancien ministre manitobain des Finances et de la Conservation Stan Struthers se disent déçues que la conversation ait dévié sur les politiques internes du NPD.

Lors d’une enquête, CBC/Radio-Canada a recueilli les témoignages de sept femmes qui disent avoir été touchées ou chatouillées de façon inappropriée par le député lorsqu’il était en fonction. Quatre de ces femmes se sont plaintes du comportement de M. Struthers à l’équipe du NPD du Manitoba entre 2010 et 2015.

Selon le parti, aucune mesure disciplinaire n’a été prise à la suite des plaintes, et aucune enquête formelle n’a été commandée. Stan Struthers s’est excusé ce mois-ci pour ses agissements qui auraient été déplacés, sans commenter davantage.

Le leader provincial du NPD, Wab Kinew, a demandé mardi à son camarade de parti Greg Selinger, premier ministre au moment des faits allégués, de démissionner de son rôle de député de Saint-Boniface. M. Selinger s’est excusé en disant qu’il prenait une part de la responsabilité, mais a refusé de quitter ses fonctions.

« Je suis vraiment déçue qu’on soit rendus à ce point-là », se désole Joëlle Saltel-Allard, l'une des plaignantes. « Le débat est censé être sur le harcèlement sexuel et maintenant c’est rendu un débat politique. »

C’est tellement décevant de voir que c’est toujours la politique qui règne quand on devrait vraiment être en train de parler du fait que le processus a échoué pour tant que de femmes, moi inclue. Joëlle Saltel-Allard, l'une des plaignantes

En 2010, Joëlle Saltel-Allard, alors secrétaire de presse de Stan Struthers, a pris un congé prolongé. Elle a ensuite quitté ses fonctions après avoir, selon elle, vécu des attouchements inappropriés de la part de son patron.

Une ancienne employée aux communications du NPD, Shannon VanRaes, dit avoir eu deux rencontres, en 2010, lors desquelles Stan Struthers l’a touchée de façon inappropriée et sans son consentement.

« C’est rapidement devenu un débat à propos de ce que les politiciens disent », note Mme VanRaes. « Le résultat final en est un où deux hommes se débattent et argumentent à propos de l’inaction. »

Plus tôt cette semaine, Wab Kinew a convoqué une commission du parti sur l'inconduite sexuelle en milieu de travail, en réponse à ces plaintes d'attouchements. La commission sera présidée par deux femmes.

Selon Joëlle Saltel-Allard, c’est un pas dans la bonne direction : « J’ai hâte de voir ce que la commission va faire, comment elle va opérer et quels seront les résultats. Je suis contente de voir qu’au moins, il y a quelque chose qui a été fait, et j’espère qu’on va trouver des solutions et un processus qui pourra faire justice. »

Quant à la question de la démission de Greg Selinger, Mme Saltel-Allard croit qu’il est temps pour le député de partir.

Excuses de Wab Kinew

Wab Kinew s'est par la suite excusé d'avoir éclipsé le bien-être des femmes pour se concentrer sur la démission de Greg Selinger.

« Je suis désolé à propos des événements de cette semaine qui ont pris trop de place. Le focus aurait dû aller sur l’expérience des femmes qui ont dénoncé la situation. Ma priorité est de mettre la commission en place. Cette commission va permettre à ceux qui le veulent de participer et de partager leurs expériences. On annoncera plus de détails bientôt », a-t-il précisé.

Avec des informations de CBC et de Camille Gris Roy