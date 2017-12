Allégations de harcèlement  :  deux politiciens veulent une enquête publique

Les conseillers du Grand Sudbury Michael Vagnini et Gerry Montpellier visés par une plainte de harcèlement au travail tiendront un point de presse mardi après-midi.

Dans une invitation envoyée aux médias, ils demandent une enquête publique sur ces allégations, liées au plan de restructuration des services d’urgences et d’incendie.

« Nous voulons informer nos électeurs que la plainte déposée ne tient pas la route », disent les deux conseillers.

Ils maintiennent n’avoir fait que leur devoir de politiciens, soit représenter les contribuables qui les ont élus.

« Jamais nous n’avons été approchés au sujet de la plainte déposée au le ministère du Travail, sauf pour nous informer que l’on faisait l’objet d’une enquête tout comme certaines autres personnes dont nous ignorons l’identité », dit la convocation.

Enquête du ministère du Travail

Entre-temps, la ville du Grand Sudbury a obtenu une prolongation jusqu’au 15 février 2018 afin de se conformer à la loi provinciale sur le harcèlement au travail.

La Ville doit former tous ses employés et ses superviseurs relativement à cette loi.

Quatre constats d’infraction avaient été servis en octobre à la suite du congédiement du chef des pompiers Trevor Bain, avant l’intervention du ministère.

Le ministère donne aussi à la Ville plus de temps pour faire une enquête appropriée au sujet des allégations de harcèlement contre les conseillers Vagnini et Montpellier et certains employés municipaux.

Quant à la plainte déposée en mars dernier par le syndicat des pompiers professionnels du Grand Sudbury, la nouvelle date butoir pour la traiter est le 1er mars 2018.