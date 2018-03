Amener son enfant au travail pour pallier l'absence de congé parental

Comme de nombreux élus au Canada, les conseillers municipaux de Saskatoon ne sont pas admissibles à un congé parental. Bien que de nouvelles mesures soient envisagées pour changer cela, pour le moment, Mairin Loewen, conseillère municipale pour la Ville des Ponts, n'a eu d'autre choix pour être aux côtés de son fils que de l'amener sur son lieu de travail.

« Ce qui complique le fait d’être à la fois élue et maman, c’est qu'on ne veut s'éloigner de la scène municipale trop longtemps parce qu'on a un sentiment d’obligation et de responsabilité à l’endroit des citoyens qui nous ont élu », explique Mairin Loewen.

Mme Loewen est retournée au travail seulement trois semaines après avoir donné naissance à son fils, Asa. Elle raconte qu’au départ son fils l’accompagnait partout et dormait la plupart du temps. Cependant, aujourd’hui, l’enfant est âgé de 9 mois et il parle beaucoup plus. Une situation qui compromet davantage le déroulement des réunions et force donc la conseillère municipale à confier son fils à ses parents.

Bien qu’elle n’en ait pas eu personnellement besoin, Mairin Loewen appuie la mise en place d’un congé parental pour les élus municipaux, particulièrement pour les mères qui auraient subi des complications au cours de leur accouchement et qui auraient besoin de plusieurs semaines de repos.

À l’heure actuelle, les conseillers municipaux peuvent s’absenter, au maximum, de trois réunions du conseil municipal. Ils peuvent également demander un congé de maladie à la discrétion de leurs collègues. Des dérogations peuvent être accordées dans les cas d'exception, mais la loi ne prévoit aucune mesure spécifique pour les conseillers qui deviennent parents.

Une certaine garantie que vous pourriez prendre du temps pour vous et votre famille [après l’accouchement] serait vraiment utile. Mairin Loewen, conseillère municipale

Mme Loewen s’est dite encouragée par le fait que, dans certaines juridictions municipales, comme celle de la capitale albertaine, le congé parental est devenu une obligation réglementée pour les élus municipaux. Elle espère qu’une telle mesure sera implantée en Saskatchewan.