Anacolor : Québec 21 ne veut pas d'un projet de condos

Québec 21 accuse l'administration Labeaume de vouloir lancer un autre projet de condominiums controversé à Cap-Rouge, cette fois sur le site de l'usine Anacolor.

Un texte d’Alain Rochefort

Le parti de Jean-François Gosselin balaie du revers de la main le plan présenté par Régis Labeaume au cours des derniers jours. Le maire sortant aimerait voir un ensemble résidentiel prendre la place de l’usine de Cap-Rouge.

Le candidat de Québec 21 dans le district de Cap-Rouge–Laurentien, Jean-Pierre Asselin, craint une autre tour à condominiums qui pourrait semer la discorde, si l'idée du clan Labeaume va de l'avant.

« Labeaume propose de faire des condos, mais aller voir sur la Saint-Félix. Vous allez voir un projet de condos approuvé par la Ville. Un projet qui n’a absolument pas de sens », déplore M. Asselin.

S’il est élu à la mairie, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, propose plutôt de laisser les citoyens de Cap-Rouge décider du sort du terrain vacant, une fois l'usine relocalisée. Le terrain du garage municipal, adjacent à celui d'Anacolor, est aussi inclus dans le projet.

Piscine et patinoire

Ces terrains pourraient par exemple héberger une piscine municipale et un marché public, en été, ou encore une patinoire municipale, en hiver.

« C’est en endroit incroyable. C’est un lieu historique. On a le Tracel. On a la rivière Cap-Rouge. Or, ça peut vraiment devenir quelque chose de structurant pour le Vieux-Cap-Rouge », soutient M. Asselin.

Dans le porte-à-porte qu’on a fait, les gens de Cap-Rouge ont dit qu’on a besoin de plus de services. Je pense qu’ici, on a une opportunité incroyable. Jean-Pierre Asselin, candidat de Québec 21 dans le district de Cap-Rouge–Laurentien

Un conseil des aînés

S’il est élu à la mairie, Québec 21 promet également d’instaurer un conseil des aînés pour leur permettre de se faire entendre à l'hôtel de ville de Québec.

Le chef Jean-François Gosselin souhaite profiter de l'expérience et du vécu de nos personnes âgées dans la prise de décision.

Le comité jouerait un rôle important pour améliorer les services livrés par la Ville, comme le déneigement notamment.

« On parle souvent de déglaçage des trottoirs. Ce sont des choses concrètes, qui arrivent au quotidien, des problèmes que les citoyens plus âgés ont déjà décriés par le passé. Le conseil des aînés leur permettra d’avoir une meilleure représentation auprès des élus », explique-t-il.

Les aînés auraient un représentant pour chacun des six arrondissements de la Ville, soutient le candidat à la mairie. Le comité ferait aussi une place à trois porte-parole d'organismes voués aux aînés.

Avec les informations d'Olivier Lemieux