Assemblée de cuisine sur les élections municipales à Trois-Rivières

Une quarantaine de personnes se sont réuni dimanche après-midi dans une cour du centre-ville de Trois-Rivières pour discuter politique municipale. Il s'agissait d'une assemblée de cuisine organisée par le groupe de citoyens « Voisinzins du Chic Camping Bureau ».

L’événement a eu lieu malgré la forte pluie. Deux larges toiles ont été installées pour protéger les citoyens et les neuf candidats qui y ont participé.

Deux des trois candidats à la mairie, André Bertrand et Jean-François Aubin, étaient de la partie. Le maire sortant Yves Lévesque était absent.

De plus, cinq des six candidats au poste de conseiller du district Marie-de-l'Incarnation et deux des quatre candidats dans le district de La Vérendrye ont répondu à l’appel.

L'avenir des quartiers du centre de Trois-Rivières

Le développement du centre-ville trifluvien est l’un des principaux sujets qui a été abordés. Il a notamment été question du transport en commun, des pistes cyclables, ainsi que du développement économique.

André Bertrand voudrait créer un « consortium d’entreprises d’envergure » à Trois-Rivières, qui mettrait de l’argent dans un fond dont le but serait de créer du « travail autonome, de créer deux trois entreprises d’économie sociale, des coopératives ».

Jean-François Aubin pense qu’il « faut renforcer le soutien aux entrepreneurs ». Il croit qu’il « faut fournir des mentors quand c’est nécessaire » et faciliter le financement des commerces.

Le ton, tel que souhaité par les organisateurs, se voulait convivial et courtois.

La discussion avait lieu entre 15 h et 17 h et par la suite, plusieurs sont restés pour un souper communautaire.

D’après les informations de Jérôme Roy