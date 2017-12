Bataille politique dans l'ancienne circonscription de Christy Clark

La course pour succéder à l'ancienne première ministre Christy Clark dans sa circonscription est lancée : les partis politiques de la Colombie-Britannique ont choisi leurs candidats pour l'élection partielle dans Kelowna West.

Un texte de Charlotte Dumoulin

Le Parti vert a été le dernier à annoncer, lundi, son candidat pour l'élection partielle à Kelowna. C'est Robert Stupka, ingénieur et concepteur de maisons, qui a été choisi pour briguer le poste de député laissé vacant depuis le départ de Christy Clark.

Shelley Cook, ancienne directrice générale de la société John Howard à Kelowna, se présentera sous la bannière néo-démocrate.

Ben Stewart, quant à lui, a été choisi il y a plusieurs mois déjà comme candidat libéral pour cette course. Ce dernier est une figure plus connue, puisqu’il était le député de Kelowna West entre 2009 et 2013. Il avait cédé sa place, à l’époque, à la première ministre Christy Clark puisque celle-ci avait été défaite dans sa circonscription à Vancouver-Point Grey par le néo-démocrate David Eby.

Christy Clark a démissionné de son poste de député et de chef du Parti libéral en juillet, après les élections ayant porté le NPD au pouvoir.

Le jour du vote n’a pas encore été établi. Le premier ministre John Horgan prévoit appeler les électeurs de Kelowna au bureau de vote en février prochain juste avant le retour des parlementaires à l'Assemblée législative.