Bernard Gauthier ne sera pas candidat aux prochaines élections

Le syndicaliste Bernard « Rambo » Gauthier a publié ce matin sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle il explique avoir pris la décision de ne pas être candidat lors des prochaines élections provinciales.

Il invoque des raisons personnelles et familiales, ainsi que de santé, pour expliquer sa décision.

Il y a des messages qui sont assez clairs dans la vie, ton corps te parle et les gens autour de toi te parlent, et ma famille est plus importante que bien d’autres choses.

Bernard « Rambo » Gauthier