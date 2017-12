Bisbille entre le conseil municipal de Dalhousie et l'élu Mickey Maloney

Le torchon brûle toujours à l'hôtel de ville de Dalhousie. Une nouvelle étape a été franchie par les membres du conseil municipal qui ont adopté à l'unanimité une résolution déposée par le maire Normand Pelletier afin de limiter la participation du conseiller Mickey Maloney aux réunions du conseil.

Le conseil soutient que les propos et les agissements du conseiller Mickey Maloney ont beaucoup circulé sur les médias sociaux au cours des dernières semaines. Dans un communiqué diffusé la semaine dernière, le maire appuyé du conseil affirmait : « le conseiller Maloney avait un comportement d’intimidation en élevant la voix, en utilisant un langage grossier et en ridiculisant d’autres membres du conseil en faisant allusion ironiquement à leur profession. »

Même si le conseil dit avoir tenté de régler la situation à l’interne, les conseillers et les employés ont demandé au maire à maintes reprises de prendre des mesures pour arrêter le conseiller Maloney de se livrer à des intimidations et d'afficher continuellement des insultes et de diffuser de fausses informations sur les projets et le personnel selon la conseillère Gail Fearon.

À son avis, la situation peut se régler : « on est une petite ville, ça me fait de la peine aussi, mais il faut quand même être prêt à travailler ensemble. S'il est prêt à venir faire ses excuses, moi je n'ai pas de problème du tout, moi je suis une personne qui passe par-dessus, c'est le temps d'avancer, la ville à besoin que nous travaillons ensemble! »

Les membres du conseil exigent que monsieur Malhoney s'excuse publiquement en plus de s'abstenir d'afficher toute information liée à la ville, de nature sensible sur les médias sociaux et de communiquer de façon ordonnée.

Le conseiller Mickey Maloney était absent lundi soir de la réunion régulière du conseil municipal de Dalhousie. Contacté par Radio-Canada, le conseiller Mickey Maloney a préféré ne pas répondre aux questions nous invitant à contacter son avocat Harold Doherty.