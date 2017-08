Brad Wall, une figure marquante de la droite

Si le départ-surprise de Brad Wall en a pris plus d'un de court, des experts rappellent que le premier ministre de la Saskatchewan a durablement marqué le paysage conservateur, au-delà même des frontières de sa province.

Brad Wall a la cote du côté des conservateurs

Le professeur en sciences politiques au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, estime que le nom de Brad Wall va encore courir dans les milieux conservateurs, même s'il a annoncé qu'il allait quitter la vie politique.

Il est très bien vu du côté de l’Alberta, on a souvent vu en Brad Wall le véritable défenseur des intérêts de l’Ouest en général et de l’industrie énergétique, ses nombreuses prises de positions en faveur des pipelines, et donc son opposition aussi aux environnementalistes. En ce sens là, il a encore une très bonne cote de crédibilité ou même de popularité à l’intérieur des milieux conservateurs.

Frédéric Boily