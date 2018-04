Cannabis : l'opposition à l'Î.-P.-É. voudrait plus de production locale

Alors que le gouvernement fédéral s'apprête à légaliser le cannabis à des fins récréatives, l'opposition à l'Île-du-Prince-Édouard se demande si la province n'est pas en train de manquer une bonne occasion d'affaires.

Un texte de François Pierre Dufault

En janvier, le gouvernement provincial a signé des ententes de principe avec trois fournisseurs de cannabis : Canada's Green Island, de Charlottetown, Organigram, de Moncton au Nouveau-Brunswick, et Canopy Growth Corporation, de Smiths Falls en Ontario.

Chaque entreprise doit être en mesure de fournir à la province insulaire 1 million de grammes de cannabis par année.

Le député progressiste-conservateur Brad Trivers aurait cependant aimé que le gouvernement libéral fasse une plus grande place aux producteurs locaux.

Pourquoi n'achetons-nous pas plus [de cannabis] de nos producteurs locaux? Brad Trivers, député progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard

L'élu de la région de Rustico craint que l'Île-du-Prince-Édouard ne passe à côté de cette manne économique que pourrait représenter, selon lui, la légalisation du cannabis à des fins récréatives.

Le ministre des Finances, Heath MacDonald, ne voit pas les choses du même œil.

Selon lui, les ententes de principe sont « non contraignantes » et ont seulement pour but de garantir à la province un approvisionnement de base en prévision de la légalisation prochaine du cannabis.

C'est un nouveau marché. Nous ne savons pas encore quelle sera la demande. Heath MacDonald, ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard

Heath MacDonald précise que le gouvernement a d'abord signé des ententes de principe avec des entreprises qui sont autorisées par Santé Canada.

Le ministre des Finances laisse entendre qu'il y aura à plus ou moins long terme de la place pour un plus grand nombre de producteurs locaux, à mesure que ceux-ci vont recevoir les autorisations nécessaires.