Caroline Mulroney attaque ses adversaires dans la course à la direction des conservateurs

La candidate au poste de chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Caroline Mulroney a décrit son parti comme étant « en crise » lors d'un discours vendredi.

« Notre but est de renvoyer Kathleen Wynne et nous perdons ça de vue », a-t-elle dit en ajoutant que Patrick Brown, qui est candidat depuis vendredi dernier, crée des « distractions qui n’ont pas leur place dans la course au leadership ».

Après avoir appelé ses autres adversaires Christine Elliott, Doug Ford, et Tanya Granic Allen à demander avec elle que Patrick Brown se retire, elle a critiqué Christine Elliott et Doug Ford estimant qu’ils n’ont pas ce qu’il faut pour gagner une élection provinciale.

Christine Elliott, a-t-elle dit, manque d’engagement, parce qu'elle a accepté une nomination au poste d’ombudsman des patients par Kathleen Wynne.

Doug Ford, selon Caroline Mulroney, ne sait pas quant à lui « ce que ses idées aléatoires couteraient ».

« Doug ne peut pas faire le travail et Christine a prouvé qu’elle ne le fera pas, a-t-elle dit. Je suis la seule à pouvoir le faire. »

Caroline Mulroney, qui n’a jamais été élue, s’est lancée dans la course en février.