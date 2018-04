Ce que veut voir le NPD dans le prochain budget de la Saskatchewan

À quelques jours du dévoilement du budget du gouvernement de Scott Moe, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan s'est prononcé sur ce qu'il souhaite y voir.

Le chef de l'opposition, Ryan Meili, qualifie le dernier budget du gouvernement Wall d'austère en raison de ses nombreuses coupes, notamment en éducation et dans les services sociaux. Il souligne aussi que la province avait « aussi réduit les impôts des plus riches de la province ».

Le dernier budget était donc, selon Ryan Meili, un budget qui ne fonctionnait pas pour les Saskatchewanais.

Ils ont coupé dans des diètes spéciales pour les patients ayant le VIH et le diabète. Ils ont supprimé 54 millions de dollars dans l'éducation, ils ont fermé des centres d'éducation préscolaire et ont procédé à d'importantes compressions dans l'éducation postsecondaire. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

Il souhaite voir un budget qui améliore l'économie de la province et la qualité de vie des Saskatchewanais. Il dit que c'est sous cet angle que son parti va examiner le prochain budget.

Le chef de l’opposition dit que son parti va examiner de très près si le Parti saskatchewanais va continuer dans la même direction ou bien si Scott Moe va réinvestir dans la vie des gens.

Ryan Meili souhaite, entre autres, plus d'investissements en éducation préscolaire et en santé mentale.

Pour lui, investir dans la santé et l’éducation va permettre de faire rouler l’économie. De plus, à long terme, « ça va générer moins de coûts dans la santé, le système de justice et de services sociaux », ajoute-t-il.

Ryan Meili et la députée néo-démocrate Cathy Sproule veulent également un budget plus transparent.

Cathy Sproule explique que le Parti saskatchewanais ne voulait pas insérer le rajustement des pensions dans le dernier budget. Le parti l'a ensuite ajouté dans le rapport du troisième trimestre, ce qui a réduit le déficit d'environ 100 millions de dollars. Cathy Sproule dit mettre en doute les intentions du Parti saskatchewanais.

Le budget de la province doit être déposé le 10 avril.