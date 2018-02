Cession des ports : le PQ dépose une motion pour qu’Ottawa réalise les travaux

Le député de Rimouski, porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie maritime, Harold Lebel, déposera jeudi matin à la période des questions de l'Assemblée nationale, une motion concernant la cession des ports fédéraux.

Un texte de Joane Bérubé

L’opposition officielle demande à l’Assemblée nationale d'exiger que la mise à niveau des infrastructures portuaires soit effectuée aux frais du gouvernement fédéral, préalablement à tout transfert au gouvernement du Québec ou à une municipalité.

Harold Lebel souhaite que cette motion soit votée unanimement par l’Assemblée nationale.

Québec négocie présentement la cession de cinq ports dans l’Est-du-Québec, dont ceux de Matane, de Rimouski, de Gaspé, de Baie-Comeau et de Cacouna.

« On pense, dit Harold Lebel, avec le ministre régional [NDLR Jean D’Amour] que ces quais doivent revenir au Québec, si on veut développer une vraie stratégie maritime, si on veut développer des emplois, l’économie, on a besoin de ces quais-là. Mais on ne veut pas que le fédéral nous refile ça sans avoir vraiment fait les études, quel est le coût des réparations et dans le fond, prendre ses responsabilités. »

Au retour d’une récente réunion à Québec, le maire de Matane, Jérôme Landry, a révélé que l’hypothèse la plus probable concernant la cession du port de Matane par Transports Canada au gouvernement du Québec serait un transfert de propriété avec un montant d’argent qui couvrirait l’ensemble des travaux à réaliser.

Le député de Rimouski s’oppose à cette solution. « Il va peut-être y avoir des surprises. Le fédéral a tellement laissé ses quais à l’abandon qu’on ne peut pas prendre de chance. On veut les quais en bonne condition, on ne passera pas à côté de ça », commente M. Lebel.

En raison de son mauvais état, mais aussi de son intérêt économique pour la région, le port de Matane a été ciblé comme priorité dans ces négociations.

En décembre dernier, la Coalition urgence port de Matane avait publiquement demandé à Ottawa de réaliser les travaux. La Coalition estimait que le gouvernement fédéral disposait de l'expertise nécessaire pour une reconstruction plus rapide du quai commercial de Matane et à moindres coûts pour les contribuables.