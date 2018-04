Cette ville albertaine où il n'y a presque plus de sans-abri

Fournir un appartement ou une maison à n'importe quel sans-abri peut sembler contre-intuitif. C'est pourtant l'approche qu'a prise Medicine Hat, une ville de 63 000 habitants dans le sud de l'Alberta, pour contrer l'itinérance. Et ça marche.

Un texte de Laurence Martin

L'appartement de Jesse Sullivan est rempli d'animaux. Un chat, bien sûr, quelques poissons et un petit lézard jaune et blanc qui sort de sa cage de temps en temps.

Ça peut sembler beaucoup, mais quand vous avez été évincé je-ne-sais-plus-combien-de-fois, que vous avez dû dormir parfois dans la rue, et que vous avez enfin trouvé un toit – un vrai –, les petits plaisirs de la vie domestique deviennent très importants.

Jesse Sullivan, un jeune homme de 32 ans qui souffre de graves problèmes de santé mentale, a trouvé ce toit il y a quelques mois, grâce à la Société de logement de Medicine Hat.

Pour la première fois depuis longtemps, je ne suis pas stressé. Je me sens en sécurité. Jesse Sullivan, ancien itinérant de Medicine Hat

Le principe, à Medicine Hat, est assez simple. Chaque sans-abri qui le souhaite peut avoir accès à un logement.

« On les emmène visiter des appartements, explique la travailleuse sociale Jennifer McBride. On paie le dépôt de sécurité, le premier mois de loyer, puis on essaie de leur trouver un revenu : de l'aide sociale ou une allocation d'invalidité. On finance les gens en fonction de leurs besoins. »

Le programme est géré localement par la Société de logement, mais c'est le gouvernement fédéral et la province qui le financent, à travers des fonds dédiés à la lutte contre l'itinérance.

Un logement d'abord

Pourquoi commencer par le logement? Pourquoi ne pas exiger que la personne règle, par exemple, ses problèmes de dépendance, puis travaille, avant de lui faire un cadeau?

Le principe de l'approche housing first –ou « un logement d'abord » en français–, c'est qu'avec un toit sur la tête, vous êtes plus à même de régler vos autres problèmes. C'est la première étape, croit Jennifer McBride.

Si vous n'avez pas d'adresse fixe, c'est difficile de recevoir de l'aide gouvernementale, des soins médicaux. Comment voulez-vous trouver un travail si vous vous demandez tout le temps : où est-ce que je vais dormir ce soir? Jennifer McBride, chef d'équipe

Depuis qu'il est dans son appartement, Jesse Sullivan, par exemple, essaie de réduire sa dépendance à la drogue.

On économise de l'argent, croit le maire

Même le maire conservateur de Medicine Hat, qui était contre le projet au départ, a été séduit. Il suffit de regarder les chiffres, selon Ted Clugston.

« Loger un sans-abri, ça coûte 20 000 dollars par année. Mais s'il reste dans la rue, ça nous coûte facilement 80 000 dollars, entre les interventions des services d'urgences, les pompiers, les visites à l'hôpital pour l'hypothermie », explique-t-il.

Depuis 2009, près de 1100 personnes ont été logées à Medicine Hat. Selon la Ville, il s'agit de la très grande majorité des personnes en situation d'itinérance.

Grâce au programme, elles passent en moyenne 33 % moins de temps à l'hôpital et 73 % moins de temps en prison.

Pas une solution miracle

Le programme a quand même ses limites. Il reste encore quelques dizaines d'itinérants à Medicine Hat. Certains ne seront jamais intéressés à sortir de la rue.

Et puis, alors que d'autres municipalités au pays commencent à imiter l'initiative – souvent à l'aide de projets pilotes –, on peut se demander : est-ce qu'à Medicine Hat, la petite taille de la ville n'a pas aidé les intervenants sur le terrain? Est-ce qu'on peut réussir aussi bien à Montréal ou Toronto?

Le maire Ted Clugston est conscient du défi : « Le problème dans un endroit comme Toronto ou Vancouver, c'est que tout le monde veut aider. Il y a des églises, des centres, des banques alimentaires. Les sans-abris peuvent tomber dans des craques. À Medicine Hat, on a un seul point d'entrée: la Société de logement. »

Ted Clugston encourage tout de même les autres villes à emboîter le pas. Parce que la dignité n'a pas de prix. Et lorsqu'elle en a un, il n'est pas toujours inabordable.