Changement de garde au Bureau du Québec en Atlantique

Le Bureau du Québec dans les provinces Atlantiques dit au revoir vendredi à son dirigeant, Francis Paradis. Ce dernier retournera au Québec pour être le sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme.

Francis Paradis est resté deux ans à la tête de l’organisme. Il a, entre autres, ajouté un attaché économique à son équipe.

Il s’agit d’un signe, selon lui, que les relations du Québec avec les provinces de l’Atlantique sont aussi importantes que celles avec les autres pays.

Il y a plus d’échanges économiques entre les quatre provinces de l’Atlantique et le Québec [qu’il y en a avec le Québec et] la France, le Royaume-Uni, ou l’Allemagne.

Francis Paradis, chef de poste pour le Bureau du Québec dans les provinces de l'Atlantique