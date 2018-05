Claude Laroche sera candidat libéral dans Rimouski

Claude Laroche représentera le Parti libéral dans la circonscription de Rimouski aux prochaines élections provinciales. Son investiture s'est déroulée jeudi soir au Centre communautaire de Sacré-Coeur devant une cinquantaine de personnes.

Un texte d’Édith Drouin

Le candidat, qui a grandi à Rimouski, travaille pour une compagnie d'informatique et faisait auparavant partie des Forces armées canadiennes.

Claude Laroche a expliqué qu'il se présentait comme candidat avant tout pour défendre les intérêts des gens de la région. S’il est élu, sa priorité sera d’enclencher le plus rapidement possible le processus pour assurer le prolongement de l’autoroute 20 de Notre-Dame-des-Neiges à Rimouski.

On n’a pas à attendre d’avoir le développement économique pour avoir la 20, il faut avoir la 20 pour avoir le développement économique.

Pour se faire connaître, le candidat libéral compte aller à la rencontre des gens sur le terrain. Il souhaite ainsi consolider le vote des électeurs qui ont choisi le Parti libéral en 2014 et en convaincre d’autres de choisir les libéraux.

Il croit aux chances du parti de l'emporter dans la circonscription de Rimouski, même si l’élection d’octobre sera une lutte à quatre partis.

Son confrère Jean D’Amour était présent à l’investiture, il compte venir l’appuyer lors de la campagne électorale.

On a besoin de ce comté-là pour former un gouvernement aussi, alors on va travailler fort dans les régions.

Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent