Coderre ne s'engage pas à siéger dans l'opposition en cas de défaite

Le deuxième et dernier débat de la campagne électorale montréalaise s'est terminé sur une note plutôt singulière, lundi, lorsque le maire sortant, Denis Coderre, a refusé de dire s'il accepterait de siéger comme chef de l'opposition en cas de défaite le 5 novembre prochain. Sa principale adversaire, la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, elle, « le ferait avec fierté », a-t-elle affirmé après cette confrontation en anglais à l'Université Concordia, organisée par un consortium formé des réseaux CTV et CJAD ainsi que le quotidien The Gazette.

Un texte de Jérôme Labbé et Marc-Antoine Ménard

« Je serai maire et nous ferons en sorte que je le reste », s’est contenté de dire M. Coderre, vers la fin du débat de 60 minutes au terme duquel chaque candidat pouvait poser une question de son choix à son adversaire.

Interrogé par les journalistes quelques minutes plus tard, Denis Coderre a sensiblement répété la même chose, rappelant néanmoins qu’il avait désigné une colistière – Chantal Rossi, candidate à un poste de conseillère de ville dans l’arrondissement Montréal-Nord – qui, en théorie, pourrait lui céder son siège en cas de défaite.

La chef de Projet Montréal, pour sa part, s’en est remise au choix que feront les Montréalais. « J’ai bien l’intention d’être la première mairesse de la Ville de Montréal. Vraiment, a-t-elle insisté. Mais si je devais être la chef de l’opposition, je vais le faire avec fierté, parce que la démocratie demande à ce qu’il y ait des idées qui se confrontent pour le bien des Montréalais. »

L'international au menu d'un débat municipal

Dans un débat où les flèches que s'envoyaient les adversaires semblaient plus acérées, Denis Coderre a demandé à Valérie Plante si elle était prête à dénoncer le mouvement « Boycott, désinvestissement et sanctions » (BDS) contre Israël, comme il l’a fait lui-même.

Visiblement surprise par la question, Mme Plante a répliqué en demandant notamment à M. Coderre pourquoi il s’était rendu à Téhéran, en Iran, dont le régime a une mauvaise réputation en matière de droits de la personne.

Valérie Plante s’est expliquée en point de presse, après le débat. « Ce n’est pas cette question du BDS qui va entraîner la paix au Moyen-Orient. Ce n’est pas la solution », a-t-elle dit.

La chef de Projet Montréal a soulevé le cas d’un candidat d’Équipe Coderre dans l’arrondissement d’Outremont, Jean-Marc Corbeil, qui aurait soutenu par des commentaires des opinions exprimées par un blogueur reconnu pour son opposition aux accommodements pour la communauté hassidique, selon ce qu’a révélé le réseau CBC. Mis au fait de l’affaire, M. Coderre a dit qu’il avait fait des vérifications et qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’antisémitisme, selon lui.

« Peut-être qu’il tente de détourner la conversation, mais c’est la réalité et je crois qu’il devrait demander le retrait de son candidat. Ce n’est pas acceptable en 2017 d’avoir un candidat qui est ouvertement antisémite, comme celui de Denis Coderre dans Outremont », a déclaré Mme Plante.

Des messages d'urgence bilingues dans le métro

Valérie Plante croit que les messages d'urgence dans le métro devraient être au moins bilingues. « En période d'urgence, il devrait y avoir des messages dans plusieurs langues », a-t-elle répondu à une question à ce sujet. « Donc, en français et en anglais? », lui a demandé l'animateur Leslie Roberts, ce à quoi elle a répondu « oui ». Mme Plante promet par ailleurs plus de moyens dans les arrondissements pour offrir des services aux citoyens dans la langue qui leur convient le mieux.

« Beaucoup de touristes utilisent le métro. S’il y a un message concernant la sécurité, il est seulement en français. J’étais dans le métro, c’était à propos de la fermeture des portes, et un certain nombre de personnes qui ne parlaient pas français, paniquées, me demandaient ce qui se passait. Pourquoi n’ajouteriez-vous pas le même message en anglais? », a demandé Leslie Roberts au maire sortant.

Denis Coderre a répondu que la préoccupation en matière de sécurité était une « question valide ». « Il y aura des occasions où, selon le protocole, la STM [Société de transport de Montréal], qui a son propre conseil d’administration, devra examiner cela. Au bout du compte, c’est important de s’assurer qu’on protège les gens », a-t-il résumé. Lorsque l'animateur l'a relancé en lui demandant s'il appuierait l'idée de messages de sécurité bilingues, M. Coderre a également répondu « oui ».

Notons que la STM a déjà une politique prévoyant que les messages critiques concernant une évacuation du métro, par exemple, soient transmis en français et en anglais. Des informations écrites sur les systèmes d'urgence, dans les wagons et sur les quais, sont aussi rédigées dans les deux langues.

La formule E

Valérie Plante a une nouvelle fois reproché à Denis Coderre de se cacher derrière l’organisme à but non lucratif Montréal, c’est électrique pour éviter de révéler le nombre de billets vendus l’été dernier lors du championnat de formule E au centre-ville, ce à quoi le maire sortant a répondu que la chef de Projet Montréal « avait approuvé tous les fonds versés à l’événement pendant qu’elle siégeait au conseil de l'arrondissement de Ville-Marie ». (« All the money for Formula E, you voted in favour for it at the borough. »)

L’animateur Leslie Roberts a bien insisté pour que M. Coderre dévoile une fois pour toutes le nombre de billets vendus, mais après un court problème de micro, le maire sortant a évité la question à nouveau.

« Le promoteur a dit que 45 000 personnes avaient assisté à l’événement. Ce qui est important, c’est qu’on ne perd pas d’argent avec ça », s’est-il contenté de dire, ajoutant qu’un rapport complet serait publié par Montréal, c’est électrique après les élections.

« On peut savoir le nombre de bières qui ont été vendues, mais on n’a aucune idée du nombre de billets qui ont été donnés? Ça n’a pas de sens! », a déploré Valérie Plante après le débat. « Laissez-moi vous dire que si les chiffres étaient bons, on l’aurait su. »

Après vérifications, Mme Plante a bel et bien approuvé une dépense maximale de 4,6 millions de dollars pour des travaux de voirie nécessaires à la tenue du championnat de formule E lors d’une réunion du conseil d’arrondissement de Ville-Marie, en août 2016. La chef de Projet Montréal s’est toutefois opposée à une dépense supplémentaire de 138 000 $ en avril 2017.

Échanges corsés sur le transport en commun

Alors qu’elle défendait de nouveau son idée d’une nouvelle ligne rose du métro face aux critiques de son adversaire, Valérie Plante a souligné que des enveloppes de financement importantes étaient maintenant disponibles à Québec et à Ottawa. « Pourquoi n’en prenez-vous pas avantage, M. le maire? », a-t-elle lancé.

« À part vos contacts avec Québec solidaire, je ne sais pas à qui vous allez parler », a répliqué Denis Coderre.

Un premier débat organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avait eu lieu jeudi dernier, en français, au Centre Sheraton. Les deux candidats ont surtout mis l’accent sur les différences dans leur approche de la gestion municipale.

Les élections municipales ont lieu le dimanche 5 novembre prochain.

Avec la collaboration de Thomas Gerbet