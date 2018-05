Congrès de Projet Montréal : Valérie Plante dresse un bilan positif de son administration

Devant ses militants réunis en congrès pour la première fois depuis l'élection de novembre, la mairesse Valérie Plante s'est montrée optimiste et satisfaite des projets de son administration au cours de ses six premiers mois au pouvoir.

« Notre équipe elle est forte, elle est solide », a assuré dimanche après-midi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, devant des élus et des membres de Projet Montréal réunis à l'Université du Québec à Montréal.

Mme Plante a énuméré plusieurs projets mis de l'avant par son administration depuis son entrée en fonction en novembre dernier : l'achat de nouveaux autobus hybrides, l'ajout d'automobiles en libre-service, la réfection de la rue Sainte-Catherine, notamment.

« On a quatre ans pour montrer ce qu'on est capable de faire », a expliqué la mairesse en espérant que les Montréalais seront satisfaits au point d'accorder un second mandat à Projet Montréal.

Des propos qui trouvait échos dans ceux, tenus précédemment dans la journée par le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoît Dorais.

« On est arrivé à un moment de l’histoire de Montréal où il y avait des choix difficiles à faire, a-t-il expliqué. On a eu du courage, on les a faits et on va continuer. Notre bilan jusqu’à maintenant est vraiment très bien ».

Messages pour Québec

À l'approche des élections provinciales, la mairesse a également fait une liste des priorités de son administration à l'intention des différents partis politiques à Québec. En tête, la revitalisation de l'est de Montréal pour qui le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal « ne sera pas suffisant », selon Mme Plante.

« C'est un coin de l'île qui a besoin d'amour », a-t-elle estimé avant d'ajouter que la Ville demanderait également plus d'autonomie et de financement pour gérer les répercussions de la légalisation du cannabis prévue dans les prochains mois.

Le dossier des nouveaux arrivants dans la province est également une priorité pour l'administration Plante-Dorais, qui y voit une occasion pour combler le manque de main-d'oeuvre dans la grande région métropolitaine. Selon Mme Plante, il faut « mettre en place des mécanismes pour que les nouveaux arrivants se trouvent des emplois ».

« Toute proposition politique qui va aller dans le sens de soutenir la pleine participation des nouveaux arrivants et de ceux qui sont ici depuis longtemps et de retenir les talents sera bien accueillie. Le contraire, beaucoup moins », a-t-elle annoncé.

« Il y a de l'enthousiasme »

La mairesse a également répondu aux détracteurs qui jugeaient les idées de Projet Montréal de « radicales ».

« Toutes ces idées qui étaient jugées radicales, elles sont [maintenant] reprises », estime-t-elle.

Selon les élus de Projet Montréal, le vent de changement se fait également sentir au sein de la fonction publique.

« On le sent aussi chez les fonctionnaires, il y a de l’enthousiasme, ça bouge, les projets bougent, il y a de l’écoute aussi », a soutenu le conseiller Craig Sauvé.

Sur scène, ce dernier a également mis de l’avant « la transparence » de la mairesse Plante. « Il n’y a pas de réunion cachée », a-t-il affirmé, en faisant référence au registre des invités de l’Hôtel de Ville, qui avait été supprimé par Denis Coderre.

Réflexion sur les investitures

Au cours de ce congrès, le huitième depuis la création du parti en 2004, différentes réflexions sont également à l’ordre du jour.

Les membres ont notamment prévu de discuter du processus d’investiture, qui a parfois été critiqué en interne.

La direction de Projet Montréal a souligné qu’elle reprendrait « de A à Z » cette réflexion, dans le but notamment d’« atteindre nos objectifs en matière de diversité », avait confié la directrice générale par intérim de Projet Montréal, Marie-Dominique Giguère.

Des critiques

Quelques critiques ont néanmoins émaillé ce congrès. Un militant a par exemple reproché à la mairesse et au parti de soutenir le Réseau express métropolitain, après avoir été plus critiques lorsque Projet Montréal représentait l'opposition.

Une autre a interpellé les élus sur l'instauration d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure. Dans sa plateforme électorale, la formation politique avait dit soutenir cette mesure et avait promis d'appliquer ce taux horaire pour les employés de la Ville et ses sous-traitants. Pourtant, l'administration a décidé de reporter cette mesure, faute de budget.

« Ça a été une déception », a-t-elle fait savoir.

Avec les informations de Benoit Chapdelaine et Michel Marsolais