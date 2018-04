Construction de l'école 036 : le maire de Gatineau sanctionne le conseiller Blondin

Le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin n'a pas apprécié les divergences d'opinions du conseiller Jocelyn Blondin dans le dossier de la construction de l'école 036 dans le secteur du Plateau, et le sanctionne en lui retirant son titre de porte-parole pour les dossiers de l'éducation au conseil municipal.

M. Blondin a lancé des accusations, dans une lettre envoyée aux médias mardi, à l’égard du maire, lui reprochant d’avoir « planifié une campagne de relation publique pour détruire la réputation » de la présidente de la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Johanne Légaré.

Le mois dernier, Johane Légaré avait laissé entendre que la lenteur de la ville à faire avancer le dossier de l'école 036, prévue pour 2019, retardait la construction d'un an.

Rapidement, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin, le conseiller municipal responsable des liens avec le milieu de l'éducation, Jocelyn Blondin et Alain Grandmaison, vice-président immobilier et finances chez Construction Junic, avaient corriger le tir indiquant que la CSPO ne s'était entendue que « dans les dernières semaines » sur un terrain pour sa nouvelle école, et n'avait pas encore déposé d'offre d'achat pour ce terrain.

Un communiqué que Jocelyn Blondin a d'abord endossé pour finalement s'en dissocier.

« On lui a fait valider le communiqué, après il a dit que le communiqué il n'était plus d'accord avec, il l'a validé là, il l'a endossé », a affirmé avec vigueur le maire de Gatineau.

Maxime Pedneaud-Jobin a rappelé que des rencontres avaient eu lieu entre toutes les parties par la suite et que la CSPO avait finalement déposé une offre d'achat pour un terrain.

Rupture du lien de confiance

M. Pedneaud-Jobin soutient qu'il ne peut pas confier la responsabilité de porte-parole de la Ville à un élu qui critique le travail même de la Municipalité.

Le maire de Gatineau a déclaré, mardi après-midi lors d'un point de presse, qu'il devait se tourner vers une nouvelle personne pour assurer le poste de porte-parole pour les dossiers de l’éducation au conseil municipal.

« Je ne peux pas avoir quelqu’un qui dit le contraire de ce que je dis quand on rencontre la commission scolaire. Il ne peut pas dénoncer les choix que je fais, critiquer les choix que je fais. [...] Il va falloir que je trouve quelqu’un qui veut travailler de façon constructive, je pensais qu’on serait capable, mais à l’évidence ça ne fonctionne pas », explique le M. Pedneaud-Jobin.

C’est assez clair dans ce qu’il a dit ce matin, ce n’est pas évident dans quelle équipe il joue [Jocelyn Blondin]. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire de Gatineau a affirmé que le reste du conseil est au courant de la décision.

« Le reste du conseil est au courant de la décision, je n’ai pas fait de vote, mais ils sont au courant de la décision. [...] Le mandat que les citoyens nous ont donné, c’est de travailler ensemble », précise le maire de Gatineau.

Jocelyn Blondin maintient sa version

Jocelyn Blondin dit qu'il n'est pas surpris de la décision du maire de lui retirer son titre de porte-parole en éducation. Il maintient que la présidente de la CSPO a fait son travail et que Maxime Pedneaud-Jobin n'avait pas à la corriger.

« Elle a fait son travail, elle a représenté la CSPO, elle avait un mandat d’informer les parents, elle avait un mandat d'informer les parents sur l'évolution du dossier, c'est ce qu'elle a fait et c'est elle qui écope des reproches », déclare M. blondin.

Jocelyn Blondin n'approuve pas la lettre envoyée par le maire adressée aux commissaires et aux conseils d'établissements il y a un mois, à la suite de la sortie de la présidente de la CSPO.

« Il attaque directement la présidente de la commission scolaire, et non pas la commission scolaire ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû attaquer la commission scolaire », précise M. Blondin.

Avec les informations de Nathalie Tremblay